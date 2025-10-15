El príncipe heredero, Leka de Albania, anuncia su compromiso con Blerta Celibashi seis meses después de divorciarse

Leka de Albania se casa nuevamente, el príncipe heredero que estuvo casado durante 8 años con la princesa Elia Zaharia, se da una segunda oportunidad en el amor, y acaba de anunciar su compromiso con Blerta Celibashi, a tan solo seis meses después de haber firmado formalmente su divorcio.

La nueva pareja real hizo pública su relación en septiembre de 2024 y finalmente han anunciado su compromiso a través de las redes sociales.

Leka de Albania anuncia su compromiso con Blerta Celibashi

El compromiso se celebró con alegría el 11 de octubre de 2025 en Ksamil, al sur de Albania, en presencia de familiares y amigos cercanos. Más tarde, la familia compartió imágenes del momento en su perfil oficial de Instagram, con un breve comunicado.

“La Familia Real se complace en anunciar el compromiso de Su Majestad, el Príncipe Heredero Leka II de Albania, con la señorita Blerta Celibashi”, afirma el comunicado, atribuido a la Corte Real de Albania. El mensaje se compartió en una publicación conjunta entre las páginas del Príncipe Heredero Leka y Blerta.

Este será el segundo matrimonio del príncipe heredero Leka, padre de una hija y jefe de la familia real albanesa. En abril de 2024, él y Elia anunciaron su separación mediante comunicados tras ocho años de matrimonio. Su divorcio se formalizó un año después.

Blerta Celibashi comparte fotos de su compromiso con Leka de Albania

La prometida del príncipe heredero, también ha compartido imágenes de uno de los momentos más felices de su vida, incluido un reel donde muestra el proceso de maquillaje para la sesión de fotos, donde también se le puede ver junto a Geraldine, la hija de 4 años que el príncipe Leka comparte con su ex esposa , Elia.

Blerta también compartió tres fotos en solitario en su propia página de Instagram , incluida una foto de primer plano de su brillante anillo de compromiso.

“Había amor en el aire y paz en mi corazón”, subtituló el carrusel el 14 de octubre.

