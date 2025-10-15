Kevin Federline, ex de Britney Spears, lanza polémicas acusaciones ¡y ella no se queda callada!

El nombre de Kevin Federline vuelve a ocupar los titulares, esta vez por los fragmentos de su próximo libro “You Thought You Knew”, donde comparte recuerdos de su vida junto a Britney Spears y lanza afirmaciones que muchos calificaron como inquietantes

En los extractos adelntados por “The New York Times”, el ex bailarín asegura que vivió momentos “alarmantes” durante su matrimonio con la estrella pop, especialmente relacionados con su convivencia familiar.

Ante la ola mediática que esto provocó, un representante de Spears respondió en declaraciones a “Entretaiment Weekly”, señalando que la cantante está decepcionada de que “una vez más se intente lucrar con su nombre e historia personal”. El portavoz enfatizó en que Britney “solo busca proteger a sus hijos “y enfocarse en su bienestar emocional”.

Del amor al conflicto: la historia de Britney y Kevin

La historia entre Britney y Kevin comenzó en 2004, cuando la artista se encontraba en la cúspide de su fama. La química entre ambos fue inmediata, tras un breve noviazgo, decidieron casarse en una ceremonia privada en California.

Durante su relación, Britney y Kevin se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del momento y dieron la bienvenida a dos hijos: Sean Preston nacido en el 2005, y Jayden James, en el 2006.

Pronto, la presión mediática y las diferencias personales provocaron su separación tres años después, en 2007. Federline obtuvo la custodia legal de sus hijos, mientras que ella atravesaba un período difícil que la llevó a una hospitalización psiquiátrica en 2008. Este episodio fue el que daría paso a la “tutela” legal que controló la vida de la cantante por más de una década.

Kevin Federline y Britney Spears en el After Party del GRAMMY. John Sciulli/WireImage for Ogilvy Public Relations

Las nuevas acusaciones y el lanzamiento del libro

El conflicto volvió a encenderse gracias a la publicación de “You Thought You Knew”, el libro en el que Federline asegura haber vivido momentos “angustiantes” con Britney durante su matrimonio. Según su versión, la cantante habría mostrando comportamientos erráticos en presencia de sus hijos.

El también exbailarín reflexionó sobre la tutela que marcó la vida de la cantante, afirmando que el movimiento #FreeBritney “empezó con buenas intenciones, pero terminó poniendo en riesgo su seguridad”.

Aunque el texto aún no ha salido a la venta y aún faltan algunos días para su lanzamiento, el 21 de octubre, ya es una publicación que ha generado mucha controversia.

Britney responde abogando por la paz

En 2023, la intérprete publicó sus propias memorias en un texto titulado “La mujer que hay en mí” donde narró desde su perspectiva los años más difíciles de su vida y el proceso de recuperación emocional tras recuperar su libertad. Actualmente, la “princesa del pop” se mantiene enfocada en su bienestar, en proyectos creativos y en fortalecer su relación con sus hijos, ahora adolescentes.

Desde hace un largo tiempo, pero especialmente en este momento, los fans de la cantante han demostgrado su apoyo incondicional, recordando que su historia ha sido contada tantas veces por tantas personas que es momento de que Britney finalmente reciba paz y privacidad.

A casi veinte años de su separación, la historia entre Britney Spears y Kevin Federline sigue generando titulares. Mientras él revive el pasado a través de su libro, ella continúa mirando hacia adelante desde la serenidad. Su mensaje es claro, y es que después de tanto, la empatía y el respeto deben ser parte de esta nueva conversación.