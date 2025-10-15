Suscríbete
Realeza

¿Meghan Markle se burla de una modelo en Paris Fashion Week? El incómodo momento del que todos hablan

Meghan Markle vuelve a ser blanco de críticas, usuarios de las redes sociales la tachan de mala persona por supuestamente burlarse del tropiezo de una modelo en el desfile de Balenciaga.

October 15, 2025 • 
Melisa Velázquez
Meghan Markle causa polémica en el desfile de Balenciaga

Getty Images

El pasado 4 de octubre, Meghan Markle asistió al Paris Fashion Week para formar parte de la primera fila del desfile de Balenciaga, donde se presentó la colección de Primavera/Verano 2026.

Sin embargo, la visita de la duquesa de Sussex a la ciudad parisina ha estado llena de controversias y polémicas, y esta vez está siendo acusada de burlarse de un accidente que sufrió una de las modelos en pasarela.

¿Meghan Markle se burló de la caída de una modelo en Paris Fashion Week?

La duquesa de Sussex ha vuelto a protagonizar una nueva polémica durante el Paris Fashion Week, luego de que fue señalada por burlarse momentáneamente en el preciso momento en el que una modelo tropezó en el desfile de Balenciaga.

El video que capturó el momento rápidamente se hizo viral en las redes sociales, generando una narrativa negativa en contra de la esposa del príncipe Harry, que ha sido señalada de “mala persona” y “mujer sin empatía”.

En el video se puede ver a Meghan observando el desfile junto al creativo Marcus Anderson, al ocurrir el incidente de la modelo, Markle soltó una “breve carcajada” que luego intenta disimular.

Balenciaga: Outside Arrivals - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026

Meghan Markle en el show Balenciaga Womenswear Spring/Summer 2026 durante Paris Fashion Week.

Arnold Jerocki/Getty Images for Balenciaga

Meghan Markle se defiende de las críticas y niega haberse burlado de la modelo

Tras la ola de críticas, el equipo de Meghan salió a negar que ella se hubiera burlado de la modelo, de acuerdo con el portavoz de la duquesa: “Meghan simplemente estaba comentando algo con su acompañante y no tenía conocimiento de lo que había ocurrido en la pasarela en ese instante”.

Otros expertos han señalado que Meghan se veía ligeramente incómoda, hasta un poco insegura durante el desfile, y esa sonrisa pudo haber sido un intento de controlar el momento y tratar de ocultar su nerviosismo.

Las polémicas de Meghan Markle en el Paris Fashion Week

Este incidente se suma a las polémicas que ya había atravesado Meghan durante su estancia en París, el primero fue cuando compartió un video en el que supuestamente insulta la memoria de la princesa Diana.

Meghan pasó muy cerca del lugar donde ocurrió el accidente que le quitó la vida a la madre de su esposo Harry, y algunos la tacharon de insensible.

Por otra parte, el diseñador de Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, declaró que la duquesa de Sussex se invitó sola al desfile, ella no recibió una invitación formalmente, en su lugar, llamó al equipo de Balenciaga para solicitar su asistencia al evento de moda.

Meghan Markle
Melisa Velázquez
