Así es como Demi Moore se prepara para decirle adiós a Bruce Willis

Demi Moore y Bruce Willis compartieron 11 años de matrimonio, formaron una familia con sus tres adorables hijas, y aunque su relación terminó hace tiempo, hoy la actriz se mantiene a su lado brindándole apoyo en medio de los delicados problemas de salud que enfrenta el actor.
Bruce Willus fue diagnosticado a principios de 2022 con afasia y demencia frontotemporal, una afección que daña los lóbulos frontal y temporal del cerebro, lo que puso un fin definitivo a su carrera en Hollywood.
Desde entonces, su ex esposa, la actriz Demi Moore, se ha mantenido cerca del actor, demostrando su apoyo y el gran cariño que los mantiene unidos a pesar del divorcio.
Demi Moore se prepara para despedirse de Bruce Willis
La familia de Bruce, no sabe cuánto tiempo le queda de vida al actor, por lo que están disfrutando de cada momento que les queda junto al actor.
“Nadie sabe cuánto tiempo le queda a Bruce, así que están absorbiendo cada momento que pasan con él... Son muy conscientes de que cualquier día podría ser el último”, contó una fuente cercana a la familia.
Durante una entrevista con la revista In Touch, Demi reflexionó sobre el estado de salud de Bruce, afirmó que ya se está preparando para lo que les espera en el futuro:
“Cuando dejas ir quiénes han sido o quiénes crees que deberían ser, o incluso quiénes te gustaría que fueran, entonces realmente puedes permanecer en el presente y disfrutar de la alegría y el amor que está presente”.
Por otra parte, una fuente reveló al medio que Bruce le ha enseñado una nueva perspectiva sobre la vida a Demi.
“Se siente extremadamente agradecida y emotiva. Ella ha estado repasando su vida con él y está agradecida por todas las cosas por las que han pasado”.
A sus 69 años, el actor enfrenta un deterioro progresivo en sus capacidades motoras y de comunicación; en momentos incluso ha dejado de reconocer a sus seres queridos, una situación que ha sido especialmente dolorosa y conmovedora para Demi.
“Verlo pasar por sus luchas le ha mostrado a Demi cómo ser un luchador. Es muy agridulce, pero también inspirador”, dijo la fuente. “Ella admira mucho a Bruce y se está preparando para su emotivo adiós”.
Historia de amor de Demi Moore y Bruce Willis
Demi y Bruce se conocieron en 1987, cuando ambos estaban en lo más alto de Hollywood, y lo que comenzó como un encuentro inesperado, rápidamente se convirtió en un romance intenso que terminó con una boda en Las Vegas ese mismo año.
La pareja se consolidó como una de las más queridas de la industria y estuvieron juntos durante 11 años, tiempo en el que formaron una familia junto a sus tres hijas: Rumer, Scout y Tallulah.
En 1988 anunciaron su separación y se divorciaron, pero mantuvieron una relación cordial y cercana por el bien de sus hijas, con el paso del tiempo se convirtieron en mejores amigos, y ambos se han apoyado durante los altibajos de su vida personal y profesional.