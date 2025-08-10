¿Por qué Demi Moore se niega a cortarse el pelo después de los 60? Así cuida su melena XXL

Muchos estilistas y diseñadores recomiendan a las mujeres de más de 50 años que opten por melenas más cortas y estilizadas para lucir más jóvenes; sin embargo, la actriz Demi Moore se ha negado rotundamente a seguir esta recomendación, asegurando que no piensa cortar nunca su icónica melena larga.

En su lugar, decidió compartir los secretos para mantener su pelo XXL sano, sedoso y brillante.

¿Cómo cuida Demi Moore su pelo largo?

Demi Moore no es ajena a los cortes de pelo corto, pues para los personajes de algunas películas que protagonizó, tuvo que cortar su pelo, incluso raparse y lucir cortes pixie; sin embargo, a sus 62 años ella se niega a la “imposición” de los estilista que aseguran que después de los 50, las mujeres ya no deben usar melenas XXL como la de ella.

“Recuerdo haber escuchado a alguien decir que cuando las mujeres envejecen no deberían tener el cabello largo y se me ha quedado grabado. Todas las mujeres independientemente de nuestra edad, podemos mantener el pelo largo y la longitud que nos apetezca porque esas afirmaciones no tienen sentido”: confesó la actriz en una entrevista.

Demi asegura que después de los tintes, los cortes y otras cosas que tuve que hacerle en el pasado para sus películas, ahora trata de tocarlo lo menos posible para que se mantenga sano.

Opta por dejarlo al natural, y solo si necesita asistir a algún evento, lo alisa o ondula con un poco de calor. Evita lavarlo frecuentemente y utiliza un acondicionador suave para mantenerlo hidratado y sin frizz.

También confesó que para mantenerlo saludable, acude a su estilista regularmente para recortar las puntas maltratadas, además de cuidar su dieta para cuidarlo desde adentro.

Demi está determinada a mantener su melena larga y aconseja a las mujeres a llevar el pelo como más les guste, sin importar la edad que tengan.

