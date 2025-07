Demi Moore luce las uñas cortas que más rejuvenecen las manos a los 60+

Hay algo hipnotizante en Demi Moore, no solo porque a sus 62 años sigue brillando con la misma intensidad de sus días en Ghost, sino porque tiene ese don de hacer que lo simple se vea deslumbrante. Esta vez no fue su vestido ni su melena negra perfecta lo que llamó la atención, sino sus uñas cortas y perfectamente cuidadas, el tipo de manicure que no grita, pero sí rejuvenece las manos sin esfuerzo.

Demi Moore pone de moda las uñas cortas

En una época en la que las uñas largas, con decoraciones maximalistas, reinan en redes sociales, Demi apuesta por lo discreto, lo clásico, lo que siempre funciona y esa elección dice mucho. Porque hay algo profundamente elegante (y sí, joven) en unas uñas cortitas con forma redondeada, con ese brillo rosado tipo “uña sana y bien cuidada”.

Lo interesante de este tipo de manicure natural y corto es que parece no querer llamar la atención, pero en realidad hace ver las manos más suaves, estilizadas y frescas. Nada endurece tanto como una forma puntiaguda mal elegida o un color demasiado oscuro en pieles maduras.

Las elegantes uñas naturales de Demi Moore. Edward Berthelot/Getty Images

Demi, apuesta por un esmalte entre rosa lechoso y beige tenue, que ilumina la piel y da ese efecto de “manos de porcelana” y no es casualidad. Este estilo ha regresado con fuerza para mujeres de 50 o 60+ que no quieren verse recargadas, pero sí modernas.

¿Cómo lograr ese efecto rejuvenecedor?

Lo ideal es optar por una forma almendrada muy suave o redonda corta, con esmaltes tipo milky o nude translúcidos. Más que cubrir, se trata de resaltar la salud de la uña. Si lo haces en casa, una lima fina, un aceite de cutícula y un brillo ligero pueden hacer toda la diferencia.