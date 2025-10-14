Meghan Markle le dice ‘sí’ al tweed con un vestido largo que estiliza la silueta y es perfecto para invierno

Durante su más reciente aparición en Nueva York, Meghan Markle volvió a recordarnos por qué se ha convertido en uno de los referentes de estilo moderno de las últimas temporadas dentro de la realeza. La duquesa fue captada junto a su esposo, el príncipe Harry, saliendo de una cena en el exclusivo Soho House, donde lució un vestido largo de tweed gris de Chanel, una elección que combina sofisticación y comodidad, perfecta para las noches frías del otoño-invierno.

Aunque la prenda no es nueva, pues ya la había llevado durante una sesión para “The Cut” en 2022, Meghan demostró que el tweed es el textil, por excelencia, de la realeza.

El tejido estrella de cada invierno

Desde su origen en Escocia hasta su consagración en las colecciones de la casa francesa, el tweed se ha mantenido como uno de los materiales favoritos para las temporadas de frío. Su textura gruesa y entramado irregular permiten conservar el calor sin sacrificar el estilo.

En su versión moderna, el tweed se ha liberado de los trajes de dos piezas tradicionales para tomar forma en otras prendas como vestidos largos o midi que aportan una silueta más alargada y femenina.

Meghan apostó por una versión bandeau, elegante y minimalista, que deja los hombros al descubierto y equilibra la rigidez del tejido con una dosis justa de sensualidad sofisticada.

Una elección con sello royal

La elección de un diseño Chanel no fue una casualidad: la maison francesa ha sido históricamente sinónimo de empoderamiento, y Meghan parece conocer bien el poder del simbolismo detrás de cada atuendo.

La duquesa usó este look durante una cena privada posterior a la gala del Proyecto Mentes Saludables, donde junto a Harry recibió el Premio Humanitarios del Año por su labor en la creación de espacios digitales más seguros para niños y jóvenes. Todo esto, claro, sin mencionar que el tweed se ha consagrado también como una de las texturas y textiles favoritos de la realeza, siendo la princesa Diana, Kate Middleton o la reina Letizia de las royals contemporáneas que han demostrado en más de una ocasión su predilección por él.

Cómo llevar el tweed con elegancia

Este invierno, el tweed se actualiza con cortes limpios, tonos neutros y detalles sutiles como botones joya o cinturones; si bien es cierto que los trajes de dos piezas siguen siendo su máxima expresión, puedes inspirarte en Meghan, combinando un vestido largo con botas altas, o recurrir a la versión clásica antes mencionada con tus tacones favoritos.

El truco para lucirlo de forma sofisticada está en mantener una paleta de colores sobria, dejando que la textura del tejido sea la protagonista del atuendo.

Aunque la velada neoyorquina tuvo tintes de gala, Meghan Markle volvió a demostrar que el tweed no pertenece solo a los guardarropas aristocráticos, sino a toda mujer que busca vestirse con elegancia sin esfuerzo.