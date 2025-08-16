Suscríbete
Belleza

10 tonos de uñas cortas que rejuvenecen las manos y ocultan líneas de expresión

¿Qué tonos de uñas ayudan a que tus manos luzcan más jóvenes? Estos colores tienen un efecto rejuvenecedor inmediato.

August 16, 2025 • 
Melisa Velázquez
Tonos de uñas cortas que rejuvenecen las manos

Getty Images

El nail art ha dejado de ser solo un accesorio estético para convertirse en una herramienta capaz de rejuvenecer las manos y darles un aire más fresco y juvenil, siempre y cuando se elijan los tonos de esmalte adecuados.

Ciertos tonos tienen el poder de aportar luminosidad, disimular pequeñas imperfecciones y lograr que las manos luzcan más tersas y luminosas, restando años de forma inmediata.

Tonos de uñas que rejuvenecen las manos

Los especialistas concuerdan en que unas uñas cuidadas y bonitas siempre captan las miradas, y desvían la atención de pequeñas imperfecciones como manchas y signos de la edad de nuestras manos.

Además, aseguran que los tonos clásicos son los más usados para rejuvenecer y aportar luz a nuestras manos.

Rosas empolvados

Este tono es un hermoso equilibrio entre los rosas vibrantes y los rosas nude, lo que permite iluminar la piel y disimular las imperfecciones de las manos.

Nude cálido

Es un tono beige con ligeros matices rosados o duraznos, que aporta calidez y suavidad a las manos.

Rojo cereza

Un clásico que nunca pasa de moda, y que a pesar de ser un tono intenso, aporta luz y energía sin endurecer los rasgos de la piel.

Coral suave

Este es uno de los tonos cálidos que aporta frescura y un aspecto juvenil a las manos, por sus ligeros destellos dorados.

Malva claro

A pesar de ser un tono más frío, es un tono que da un efecto tierno y romántico que ayuda a suavizar la apariencia de la piel.

Beige rosado

Gracias a que aporta luz a la piel, suaviza las manchas y aporta un efecto pulido y elegante a tu manicure, perfecto para cualquier look y temporada.

Frambuesa suave

Un tono suave y cálido que es perfecto para lucir en verano. Es ideal si buscas un look mucho más divertido y atrevido que da un aire juvenil.

Lavanda pastel

En un tono que aporta un tono delicado y femenino a las manos, es moderno pero minimalista para un look juvenil pero elegante.

Rosa translúcido

Este tono es perfecto para un acabado natural y minimalista que rejuvenece al instante, sin realizar grandes cambios.

Blanco nacarado

Es un tono que ayuda a conseguir un aspecto más joven en las manos, además de dar la impresión de tener dedos más largos y elegantes.

Otra de las ventajas de estos tonos de uñas, es que puedes conseguir un look minimalistas, sofisticado y elegante que puedes combinar con looks casuales, modernos y elegantes, lo importante es que comiences a ver el color de tus uñas como una herramienta, más que como un accesorio.

uñas
