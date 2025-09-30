Jorge de Liechtenstein rompe el silencio y niega los rumores de romance con Elisabeth de Bélgica

Durante el fin de semana, una foto de la princesa Elisabeth de Bélgica junto al príncipe Jorge de Liechtenstein se hizo viral, pues despertaba los rumores de un posible romance que podría unir a dos de las casas reales más importantes de Europa.

Tras varias especulaciones, finalmente los representantes de ambas casas reales han salido a hacer declaraciones que desechan el romance juvenil.

Los rumores de romance entre la princesa Elisabeth de Bélgica y Jorge de Liechtenstein son falsos

El reportero especialista en realeza, Wim Dehandschutter, fue uno de los primeros en ponerse en contacto con la familia real de Bélgica para aclarar los rumores sobre la supuesta foto de la heredera al trono junto al príncipe Jorge.

Los primeros comentarios de la casa real fueron: “Nosotros también vimos la foto. No sabemos si es real o artificial. No hacemos comentarios sobre asuntos privados”.

Sin embargo, el 29 de septiembre, Dehandschutter publicó una nueva actualización con declaraciones del secretario privado del príncipe Jorge, en las que asegura que la foto es falsa, pues está hecha con IA.

“La foto con la princesa heredera belga, Elisabeth no muestra a Su Alteza Real el príncipe Jorge. Es una foto falsa creada por IA”.

¿La princesa Elisabeth y Jorge de Liechtenstein son amigos?

De acuerdo con declaraciones del periodista, la princesa Elisabeth y el príncipe Jorge se conocen desde la infancia, pues sus padres mantienen una relación de amistad; sin embargo, aunque fueran pareja, sería muy difícil que las familias estuvieran interesadas en que se hiciera pública.

“El rey Felipe y, sin duda, la reina Matilde protegen su privacidad como leones, y aún más la de sus hijos. Y los Liechtenstein también son legendariamente reservados. Son una familia real desconocida pero prestigiosa, y una de las más ricas.

¿Por qué Elisabeth y Jorge tendrían interés en filtrar su relación? ¿Y de una forma tan torpe, a través de una foto privada que nunca es completamente privada en Instagram?”.

