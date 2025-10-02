¿Fan del corte bob? Conoce el ripped bob, el corte de pelo que afina facciones y rejuvenece cualquier tipo de rostro

El corte bob es un clásico que lleva años reinando en el mundo de la belleza gracias a su versatilidad y frescura. Sin embargo, este otoño llega una nueva versión que promete convertirse en el favorito de las mujeres a partir de los 40: el ripped bob, un estilo desestructurado, juvenil y muy favorecedor que logra un efecto de “lifting capilar” inmediato.

A diferencia del bob tradicional, que suele ser recto y un corte pulido, el ripped bob se caracteriza por sus puntas ligeramente irregulares y un acabado desenfadado que aporta movimiento y volumen. Es la opción perfecta para quienes buscan un look moderno, elegante y fácil de mantener.

¿Qué es el ripped bob y por qué favorece tanto?

El ripped bob es una variante del corte bob con la perfección geométrica del estilo clásico. Su sello distintivo son las puntas degrafiladas y texturizadas, que generan dinamismo en la melena y un aire rejuvenecedor. Gracias a este acabado, el rostro se ve más afinado y las facciones se suavizan, creando un efecto de frescura instantáneo.

Además, es un corte que resulta ideal para mujeres de pelo fino, ya que aporta volumen y cuerpo sin necesidad de muchos productos.

¿A quién le queda bien?

La gran ventaja de este corte es que favorece prácticamente a todos los tipos de rostro. En caras redondas ayuda a estilizar gracias a su caída lateral, mientras que en rostros cuadrados suaviza los ángulos con el movimiento de las puntas.

Para quienes tienen el rostro alargado, se recomienda llevarlo con un flequillo ligero para equilibrar las proporciones.

En cuanto al tipo de pelo, el ripped bob se adapta tanto a melenas lisas, donde se acentúa su acabado pulido pero desenfadado, como al pelo ondulado, donde adquiere un aire aún más natural y relajado.

Cómo llevarlo y mantenerlo

Lo mejor de este corte es que requiere de poco mantenimiento. Basta con un retoque cada seis u ocho semanas para conservar la forma y mantener las puntas frescas, evitando que se pierda la textura.

Para peinarlo y estilizarlo, bastará con agregar un poco de mousse para darle movimiento natural al pelo.

Este corte de pelo puede adaptarse a las tendencias de coloración actuales como el pelo cobrizo, el balayage o las mechas para potencializar el efecto rejuvenecedor.

El ripped bob es la evolución moderna del clásico corte bob: fresco, ligero, estilizado y fácil de llevar. Si buscas un corte que rejuvenezca tu rostro, aporte volumen y se adapte a cualquier ocasión, este estilo puede ser tu mejor aliado para renovar tu melena esta temporada.