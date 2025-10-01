Horóscopos de octubre 2025: predicciones para tu signo (más ritual de la suerte)

Ritual de mes: para el bienestar familiar coloca pan o flores frescas sobre la mesa principal de tu casa. Siempre que lo hagas, repite: “Riquezas, salud, honor, amor y justicia por siempre permanecen en mi hogar”.
Libra
23 de septiembre al 22 de octubre
Tu regente Venus y tu retorno solar coinciden y te brindan atracción, salud, abundancia y renovación. Revisa temas económicos compartidos. Un encuentro romántico trae un giro de vida positivo.
Tauro
20 de abril - 20 de mayo
Te encuentras ante nuevos retos laborales, debes mostrarte abierta a los cambios que vienen; no temas, tu experiencia te llevará al triunfo. Disfrutas de una escapada romántica con tu pareja.
Escorpión
23 de octubre - 21 de noviembre
Es un tiempo ideal para planear y hacer viajes. El 19, Mercurio y Marte se unen en tu signo, y permiten que tus declaraciones, emprendimientos y finanzas tengan el éxito asegurado.
Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre
Se activan tus relaciones sociales, reconectas con amistades pasadas y también haces nuevos vínculos, disfruta el momento y aprovéchalos, ya que de uno de ellos surge un proyecto financiero.
Capricornio
22 de diciembre - 19 de enero
Recibes reconocimiento por tu esfuerzo; antes de plantearte nuevas metas haz una pausa para celebrar y agradecer tus logros. Es un buen mes para abrir las puertas al amor. Surge un tema con mascotas.
Aries
21 de marzo - 19 de abril
Es tiempo de ganar juicios, arreglar temas legales o recibir una herencia. Hay giros inesperados en tus relaciones. Exprésate con claridad para evitar malentendidos.
Leo
23 de julio - 22 de agosto
Haces una pausa y analizas si estás donde quieres estar, o si necesitas recalcular el camino. No temas mostrarle tus emociones a tu pareja, incluso tu vulnerabilidad. Te puedes permitir gastar por placer.
Acuario
20 de enero - 18 de febrero
Es un mes para probar cosas nuevas, te sorprendes al disfrutar de actividades que nunca habías intentado y resulta liberador. Te invitan a una boda o a un evento social. Tu popularidad te abre caminos.
Piscis
19 de febrero - 20 de marzo
Es uno de los periodos más afortunados del año debido al gran trígono de signos de agua. Tu energía se renueva. Asistes a eventos culturales y centros de entretenimiento. ¡El amor avanza al siguiente nivel!
Géminis
21 de mayo - 20 de junio
Tu mente está lúcida y creativa, pon atención a esa lluvia de ideas, una de ellas es oro puro. Un encuentro casi providencial podría significar un nuevo camino en el amor. Dedica tiempo al autocuidado.
Cáncer
21 de junio - 22 de julio
Eres de las afortunadas del mes y octubre es ideal para sanar vínculos familiares o antiguas heridas emocionales. Hay actos de amor y respeto en pareja. Te conviene fluir con los cambios en tu trabajo.
Virgo
23 de agosto - 22 de septiembre
En el trabajo delimitas tus actividades y eres más productiva ya sin cargas ajenas a tu puesto. Tienes seguridad en tus ingresos; es buen momento para una inversión.