Horóscopos de octubre 2025: predicciones para tu signo (más ritual de la suerte)

Descubre qué te depara el universo en octubre 2025 según tu signo zodiacal: amor, dinero, trabajo y más. ¡No empieces el mes sin leer tu horóscopo!

September 30, 2025 • 
Gabriela Santillán, Araly Mendoza
1.png

Canva

Ritual de mes: para el bienestar familiar coloca pan o flores frescas sobre la mesa principal de tu casa. Siempre que lo hagas, repite: “Riquezas, salud, honor, amor y justicia por siempre permanecen en mi hogar”.

Libra

23 de septiembre al 22 de octubre
Tu regente Venus y tu retorno solar coinciden y te brindan atracción, salud, abundancia y renovación. Revisa temas económicos compartidos. Un encuentro romántico trae un giro de vida positivo.

Tauro

20 de abril - 20 de mayo
Te encuentras ante nuevos retos laborales, debes mostrarte abierta a los cambios que vienen; no temas, tu experiencia te llevará al triunfo. Disfrutas de una escapada romántica con tu pareja.

2.png

¡FELICIDADES, Jenna Ortega! La actriz cumple 23 años el 27 de septiembre.

Getty Images

Escorpión

23 de octubre - 21 de noviembre
Es un tiempo ideal para planear y hacer viajes. El 19, Mercurio y Marte se unen en tu signo, y permiten que tus declaraciones, emprendimientos y finanzas tengan el éxito asegurado.

Sagitario

22 de noviembre - 21 de diciembre
Se activan tus relaciones sociales, reconectas con amistades pasadas y también haces nuevos vínculos, disfruta el momento y aprovéchalos, ya que de uno de ellos surge un proyecto financiero.

Capricornio

22 de diciembre - 19 de enero
Recibes reconocimiento por tu esfuerzo; antes de plantearte nuevas metas haz una pausa para celebrar y agradecer tus logros. Es un buen mes para abrir las puertas al amor. Surge un tema con mascotas.

Aries

21 de marzo - 19 de abril
Es tiempo de ganar juicios, arreglar temas legales o recibir una herencia. Hay giros inesperados en tus relaciones. Exprésate con claridad para evitar malentendidos.

Leo

23 de julio - 22 de agosto
Haces una pausa y analizas si estás donde quieres estar, o si necesitas recalcular el camino. No temas mostrarle tus emociones a tu pareja, incluso tu vulnerabilidad. Te puedes permitir gastar por placer.

Acuario

20 de enero - 18 de febrero
Es un mes para probar cosas nuevas, te sorprendes al disfrutar de actividades que nunca habías intentado y resulta liberador. Te invitan a una boda o a un evento social. Tu popularidad te abre caminos.

3.png

Piscis

19 de febrero - 20 de marzo
Es uno de los periodos más afortunados del año debido al gran trígono de signos de agua. Tu energía se renueva. Asistes a eventos culturales y centros de entretenimiento. ¡El amor avanza al siguiente nivel!

Géminis

21 de mayo - 20 de junio
Tu mente está lúcida y creativa, pon atención a esa lluvia de ideas, una de ellas es oro puro. Un encuentro casi providencial podría significar un nuevo camino en el amor. Dedica tiempo al autocuidado.

Cáncer

21 de junio - 22 de julio
Eres de las afortunadas del mes y octubre es ideal para sanar vínculos familiares o antiguas heridas emocionales. Hay actos de amor y respeto en pareja. Te conviene fluir con los cambios en tu trabajo.

Virgo

23 de agosto - 22 de septiembre
En el trabajo delimitas tus actividades y eres más productiva ya sin cargas ajenas a tu puesto. Tienes seguridad en tus ingresos; es buen momento para una inversión.

No olvides leer:
Entérate Lo último
Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
¡Amateur de la cultura pop y del cine! Me encanta conocer nuevos lugares y soy fan de la música de los 2000.
Araly Mendoza
Especialista en astrología, Tarot, limpieza y sanación energética, y biodescodificación, entre otras disciplinas holísticas. Con 25 años de experiencia, Araly Mendoza ha ayudado a transformar el entorno de muchas personas.
