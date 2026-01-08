Horóscopos enero 2026: 5 signos del zodiaco que encontrarán el amor antes del 14 de febrero

Enero de 2026 no solo marcó el inicio de un nuevo año, sino que también abrió un portal energético clave en el terreno del amor. Y es que, más allá de la magia del portal 111 y su poder para manifestar todo aquello que deseamos, Venus y Marte parecen activarse para preparar el terreno y, de esta forma, algunos signos zodiacales logran experimentar conexiones románticas que pueden llegar cuando menos se lo esperan.

Con el 14 de febrero en puerta, estos signos del zodiaco sentirán con mayor intensidad el llamado del amor. Ya sea a través de un nuevo romance, una reconciliación o una conexión que evolucionará a algo bonito, estos son los signos con altísimas probabilidades de encontrar el amor el primer mes del año, de acuerdo con los horóscopos enero 2026.

Aries

Para las arianas, enero de 2026 llega con una energía muy intensa, pues Venus estará favoreciendo encuentros rápidos, pero muy significativos. Pon atención a tu entorno social y laboral, pues lo que podría comenzar como algo casual terminará transformándose en una conexión poderosa.

La recomendación es que bajes la guardia y dejes de controlar todo, pues en este momento es cuando el amor llegará a tu puerta.

Aries Vladayoung/Getty Images

Géminis

Este signo del zodiaco vivirá un mes lleno de coqueteo, mensajes inesperados y conexiones que se harán más profundas conforme se mantenga activa. Recuerda que el amor llegará a través de la comunicación, por lo que será importante que mantengas charlas que en algún momento evolucionarán a confesiones sinceras.

Antes del 14 de febrero te darás cuenta de que el amor creció lentamente y sin notarlo; sin embargo, ese romance que tanto deseas se estará generando a partir de una conexión que ya estaba presente en tu vida.

Géminis Vladayoung/Getty Images

Leo

Luego de un período largo de introspección y crecimiento personal, vas a volver a brillar en el terreno del amor, pues enero te traerá claridad sobre lo que realmente deseas encontrar en una pareja, y con ello la posibilidad de atraer a alguien con esos mismos valores emocionales que tanto tiempo llevas buscando en una persona.

Recuerda que el amor aparecerá cuando dejes de buscar validación externa, así que enfócate en generar vínculos genuinos, pues solo de esta manera podrás experimentar la relación que tanto tiempo llevas deseando vivir.

Leo Vladayoung/Getty Images

Escorpio

Esta es la razón por la que el amor no será un factor pasajero. Este año de nuevos comienzos, tu sanación y transformación te pondrán a prueba y es muy posible que vivas un encuentro que haga remover antiguas emociones. Es muy importante que, si no estás segura de comenzar algo, le demuestres al universo que has aprendido tu lección; sin embargo, esta reconexión podría ayudarte a sanar heridas de tu pasado; tenlo en cuenta.

Antes de San Valentín, te comprenderás si realmente pasaste la prueba y estás lista para que algo importante comience en tu vida.

Escorpio. Vladayoung/Getty Images

Piscis

El universo estará respondiendo a las peticiones que llevas años haciéndole en el terreno del amor, así que este mes estará favoreciendo encuentros románticos llenos de sensibilidad, empatía y conexión.

Mantén los ojos abiertos, pues la pareja que tanto tiempo llevas buscando podría aparecer en lugares creativos, viajes cortos o incluso a través de alguien que ya conocías y que regresa del pasado para introducirte a este nuevo ser.

Este 2026, el amor se sentirá como calma y un abrazo cálido; recuerda que el universo estará recompensándote por los años de espera.

Piscis Vladayoung/Getty Images

Los horóscopos enero 2026 han dejado claro que este es el mes perfecto para que el amor encuentre su camino hacia estos signos del zodiaco. Recuerda que si el tuyo no aparece en esta lista, no significa que el amor no llegará a tu puerta; sin embargo, es probable que lo haga después del 14 de febrero, pues para estos cinco signos este es el deadline para que logren encontrar el amor.

El consejo para los 12 signos es mantener el corazón abierto y confiar en el proceso.