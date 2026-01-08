Hailey Bieber apuesta por el look con chaqueta de textura y pantalón acampanado que querrás llevar los últimos días de invierno

Hablar de Hailey Bieber es sinónimo de tendencias en el mundo de la moda y la belleza, pues es que cuando se trata de imponer un estilo, Hailey es uno de nuestros principales referentes. Sin hacer excepción a esta regla, la fundadora de Rhode dejó claro una vez más durante su más reciente salida por Los Ángeles por qué se ha convertido en una de las figuras fashion más importantes de la actualidad.

Con un look minimalista, sofisticado y muy abrigador, Hailey nos regaló el atuendo perfecto para llevar los últimos días del invierno.

El look sofisticado de Hailey

Lejos de apostar por abrigos voluminosos o un estilo excesivamente invernal, la modelo apostó por utilizar una chaqueta negra de textura combinada con un pantalón acampanado, logrando un match perfecto con el que no solo estilizó su figura, sino que también logró un conjunto de impacto que inspiró a más de una a recrear durante el clima frío sin perder la elegancia.

A pesar de que el total look fue un éxito, el protagonismo se lo llevó la chamarra. Hailey apostó por un diseño en color negro con textura y relieve que no necesitó de ningún tipo de estampado o decoración extra para robarse los reflectores. La chaqueta con un corte oversize cubría debajo de la cadera, complementándose a la perfección con la segunda prenda protagónica de su atuendo.

El regreso del pantalón acampanado

El otro elemento clave dentro del estilo de Hailey Bieber fue un pantalón acampanado, una prenda que ha regresado con fuerza y que la empresaria se ha encargado de dominar a la perfección y volverlo a poner en el mapa de la moda.

La modelo fue vista saliendo de un spa en Los Ángeles con un total look negro. Instagram @haileybieber

Una de las razones por las que se está convirtiendo en una pieza infalible para tener en el clóset es su corte, el cual ayuda a equilibrar las proporciones de nuestro cuerpo, estilizar las piernas, alargar la silueta y favorecer así la apariencia de nuestra figura.

No te dejes engañar por su apariencia, pues a pesar de ser una prenda vintage, te prometemos que para nada luce retro; todo lo contrario, es una pieza con una apariencia muy actual, especialmente si se lleva en color negro como lo hizo Hailey.

Hailey, la reina de los accesorios

Como es habitual en sus conjuntos, esta ocasión también apostó por accesorios que jugaron un papel fundamental dentro de todo el atuendo.

Para complementar su look, la empresaria apostó por unas gafas de sol de montura cuadrada Giant Vintage, las cuales sumaron el toque minimalista a toda su imagen. Sin embargo, el toque final que elevó definitivamente el outfit fue el bolso Hobo de Saint Laurent que llevó. Un diseño amplio, suave y también minimalista que la dotó de mucha elegancia y sofisticación.

Con este look Hailey Bieber confirmó que los últimos días de invierno no tienen por qué comprometer nuestro estilo y elegancia al vestir.

Si tú, como nosotras, eres fanática de lo que la modelo suele utilizar, recuerda aprovechar la temporada final de frío apostando por incluir en tu guardarropa una chaqueta con relieves y un pantalón acampanado, elementos que te harán lucir un outfit moderno, minimalista y sumamente elegante.