Máxima de Holanda confirma que el pantalón blanco y el blazer oversized es el look más elegante a los 50

Si hay una royal que sabe cómo dominar la moda con estilo propio, esa es Máxima de Holanda. A sus 54 años, la reina consorte ha dejado claro en su más reciente aparición pública en el Paleis Huis ten Bosch, el pasado 27 de septiembre, que el pantalón blanco de pierna ancha y el blazer oversized forman el dúo perfecto para las mujeres que buscan proyectar elegancia, modernidad y frescura después de los 50. Su elección no solo refleja tendencias actuales, sino que también se convierte en inspiración para quienes quieren equilibrar comodidad con sofisticación en su día a día.

El poder del pantalón blanco

El pantalón blanco se ha convertido en un básico atemporal que, lejos de ser exclusivo del verano, se adapta perfectamente a los looks de transición de temporada. En el caso de Máxima, este tono aporta luminosidad al rostro, alarga la figura y rejuvenece. Para mujeres de 50, el blanco es un aliado porque suaviza los rasgos y transmite frescura, sin comprometer la formalidad necesaria en un entorno laboral o reunión social.

Combinado con un blazer en tonos neutros, como lo hizo la reina, el resultado es un look equilibrado y pulido.

El blazer, la pieza que estiliza cualquier outfit

El blazer oversized es una de las prendas favoritas de muchas mujeres porque estiliza la figura sin perder forma. En el caso de Máxima, su elección consistió en un blazer de corte recto con aplicaciones en color oro que se adaptó a la perfección a un evento oficial y encajando de forma armónica con su pantalón wide leg. Lejos de lograr un look que desentonara con su imagen formal y elegante, por ambas ser piezas sueltas y grandes, el resultado fue un atuendo formal y poderoso que definitivamente proyecta seguridad con refinamiento.

La clave del éxito de esta prenda está en su corte amplio, el cual ofrece comodidad, y en los hombros, al estar ligeramente marcados, aporta estructura. Este tipo de blazers ayuda a estilizar la silueta mientras ayuda a proyectar autoridad y modernidad.

Replicar el look de Máxima a los 50

Inspirarse en el atuendo de la reina es sencillo; bastará con que acompañes un pantalón recto y ligeramente ancho para ayudar a alargar tus piernas. Combínalo con un blazer oversized en colores neutros, pero poderosos; Máxima optó por el azul marino, aunque puedes recurrir a colores como beige, gris e incluso negro. Agrega accesorios discretos a tu look, como unos pendientes minimalistas, un bolso estructurado y unos stilettos, para elevar el look, pero sin robar protagonismo al conjunto.

Una de las grandes ventajas de esta fórmula es que puede adaptarse tanto a actividades de día como de noche, así como a distintos escenarios y hasta nos atreveríamos a decir que edades. Otra royal que ha apostado por este estilo recientemente fue la princesa Leonor, quien lució un look de pantalones blancos y blazer oversized tweed en su primera visita oficial como princesa de Viana en Navarra.

Con su elección de pantalón blanco y blazer oversized, Máxima de Holanda confirma que la elegancia no tiene edad. Este dúo no solo rejuvenece y estiliza, sino que además se convierte en una apuesta segura para las mujeres que, como ella, buscan proyectar sofisticación y empoderamiento a los 50.