Pamela Anderson lleva el vestido negro ideal para marcar cintura de avispa a los 50

La icónica actriz nos enamoró en Paris Fashion Week con un vestido clásico y perfecto para verte elegante.

October 01, 2025 • 
Karen Luna
pamela anderson look

París en otoño siempre tiene un aire especial, y la Semana de la Moda es su punto más vibrante. Entre tantos rostros conocidos que asistieron al desfile de Tom Ford Primavera/Verano 2026, justo Pamela Anderson se robó todas todas las miradas. Sí, la eterna rubia de los noventa, que ahora pisa los 50 con una seguridad que pocas logran, apareció con un vestido negro entallado que parecía hecho a medida para resaltar su cintura de avispa.

No se trató de un look exagerado ni recargado; al contrario, Pamela eligió la vía de la elegancia minimalista. El negro, ese color que nunca falla, jugó a su favor como un lienzo perfecto para dibujar una silueta impecable.

Un vestido negro con el poder de la simplicidad

El diseño marcaba la cintura con precisión quirúrgica, logrando ese efecto de reloj de arena que tanto soñamos las que amamos la moda. La tela tenía caída y estructura en las zonas justas, mostrando que no se necesita un escote profundo ni brillos deslumbrantes para impactar en una pasarela tan exigente como la de París.

Ver a Pamela con este look fue un recordatorio de que el poder de un vestido negro está en los detalles: costuras que afinan, cortes que estilizan y, sobre todo, la confianza de quien lo lleva.

TOM FORD Défilé Spring / Summer 2026: Guests Arrivals

Pamela Anderson lleva el vestido negro.

Getty Images

Pamela, de símbolo noventero a ícono chic

Quienes crecimos viéndola en la televisión la recordamos como el máximo símbolo sexy de su generación. Hoy, verla en Paris Fashion Week con esta nueva versión de sí misma es inspirador y es que Pamela Anderson ya no busca impresionar con extravagancias, sino con un estilo sofisticado, sin perder un ápice de sensualidad.

El público no dejó de mirarla, y las cámaras se enfocaron en ella como si fuera la protagonista del show y es que pocas mujeres logran reinventarse, además de seguir brillando con tanta naturalidad.

Lo más bonito de ver a Pamela Anderson en el desfile de Tom Ford no fue solo su vestido, sino la actitud con la que lo llevó. A los 50, demuestra que la moda no tiene edad, que la sensualidad puede ser sutil y que un vestido negro bien elegido puede ser tu mejor aliado para sentirte poderosa.

París la aplaudió, y nosotras celebramos que Pamela no solo lució un look, nos recordó que la moda es un lenguaje eterno que se reinventa con cada etapa de la vida.

Karen Luna
