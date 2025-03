Aseguran que Meghan Markle y el príncipe Harry podrían perder sus títulos por esta delicada razón

La relación entre el príncipe Harry y Meghan Markle con la familia real británica sigue siendo tensa, y ahora, nuevas información sugiere que la pareja podría perder sus títulos de duque y duquesa de Sussex.

Según dio a conocer Express Uk, el Palacio de Buckingham estaría considerando seriamente revocar los títulos del príncipe Harry y Meghan Markle si siguen realizando críticas públicas a la monarquía. Esta medida sería una respuesta a las declaraciones de la pareja, incluyendo las memorias de Harry, “Spare”, y la serie documental de Netflix, “Harry & Meghan”, que han generado controversia y han afectado la imagen de la familia real.

Aunque el nuevo programa de cocina de Meghan en Netflix , “With Love, Meghan”, no ha incluido referencias directas a la realeza (o al menos no confirmadas), la atención mediática sobre los duques de Sussex no ha disminuido. Expertos en la realeza sugieren que Meghan Markle podría estar intentando mantener su vínculo con la monarquía, lo que limitaría sus futuras declaraciones sobre la familia de su esposo.

Meghan Markle y el príncipe Harry podrían perder su ducado por esta razón Getty Images

¿Meghan Markle y el príncipe Harry pueden dejar de ser duques?

Según el medio citado, la decisión de revocar los títulos de los Sussex no sería sencilla, ya que GB News afirmó que esto requeriría la aprobación del Parlamento. Sin embargo, se ha dicho que la presión dentro de la casa real para tomar medidas firmes ha ido en aumento, especialmente tras las declaraciones del príncipe Harry y Meghan Markle sobre presuntos episodios de discriminación dentro de la familia real.

No hay duda que la tensión entre ambas partes sigue en aumento, y cualquier nueva declaración de la pareja podría ser el detonante de una decisión histórica en la monarquía británica. Por el momento, no hay confirmación oficial sobre una posible revocación de los títulos, pero la posibilidad sigue en el aire.