El garrafal error de Meghan Markle en su nueva serie de Netflix (y que se volvió viral)

El reciente estreno de “With Love, Meghan” la nueva serie de Meghan Markle en Netflix, ha generado críticas en redes sociales, pero no precisamente por sus recetas o consejos de estilo de vida, sino por un error que no ha pasado desapercibido. Te contamos de qué se trata.

¿Qué error tuvo Meghan Markle en su serie?

Según varios internautas, existe un error de edición en el cuarto episodio de la serie, titulado “Love is in the Details”. En este capítulo, Meghan se dispone a escribir en un pizarrón de tiza que, en la primera toma, aparece completamente en blanco. Sin embargo, en la siguiente escena, se pueden apreciar restos de una escritura previa que había sido borrada, lo que evidencia un descuido en la edición del programa.

Este detalle no pasó desapercibido para los espectadores, quienes rápidamente recurrieron a las redes sociales para señalar el fallo y expresar su sorpresa ante la falta de atención en la postproducción. Además, ello también ha generado un intenso debate sobre la calidad y autenticidad de la serie, y que se ponga en entredicho la imagen que la esposa del príncipe Harry busca proyectar.

¿Qué dice la crítica sobre la nueva serie de Meghan Markle?

Sin embargo, las críticas hacia “With Love, Meghan” no se han limitado únicamente a este error de edición. Diversos medios y expertos en televisión han destrozado a la exactriz de Suits, cuestionado la calidad y relevancia del programa.

Por ejemplo, el Financial Times describió la serie como “un programa de estilo de vida para un estilo de vida que nadie puede tener”, destacando que las actividades presentadas, como recolectar hierbas y hacer sales de baño, están lejos de la realidad de la mayoría de las personas. Además, la citada publicación señaló que, aunque visualmente es atractiva, la serie carece de autenticidad y se asemeja más a la cultura de los influencers que a la televisión de realidad convencional.

Medios de comunicación y expertos han lanzado críticas negativas hacia la nueva serie de Meghan Markle Netflix

Por otro lado, el medio The Objective fue más contundente en sus críticas ya que resaltó errores básicos como la mala pronunciación de términos en francés, como “Le Creuset” y “parfait”, y errores de etiqueta, como comer pasta con cuchara o sostener la copa de champán por la parte alta.

A pesar de las críticas, Meghan Markle ha celebrado el éxito inicial de su programa en Estados Unidos. Según Page Six, “With Love, Meghan” ingresó rápidamente en el Top 10 de Netflix en el país estadounidense, lo que llevó a la duquesa de Sussex a expresar su gratitud hacia la audiencia global a través de sus redes sociales. No obstante, este éxito contrasta bastante con las opiniones de los críticos, que han tildado la serie de “narcisista” y “sin sentido”, otorgándole una baja calificación en plataformas como IMDb.

Por otro lado, el error en dicho episodio pone de manifiesto la importancia de la atención al detalle en producciones de alto perfil. Fallos aparentemente menores pueden convertirse en focos de atención negativa, especialmente cuando involucran a figuras públicas de la talla de Meghan Markle. Además, resalta la discrepancia entre la percepción del público general y la crítica especializada, evidenciando que el éxito en términos de audiencia no siempre va de la mano con la calidad percibida de una producción.