Del balayage al grey blending: 5 mechas que sí favorecen y rejuvenecen la piel a los 50

Con el paso del tiempo, cambios visibles se manifiestan en nuestra piel y pelo; sin embargo, ello no tiene por qué ser señal para renunciar a nuestro estilo. Todo lo contrario, elegir unas mechas adecuadas puede transformar por completo nuestra melena y ayudarnos a vernos más bellas. Las mechas no solo iluminan y aportan movimiento a nuestro pelo, también ayudan a suavizar nuestras facciones y por ello son las aliadas perfectas para ayudarnos a rejuvenecer. Estas son las cinco opciones, entre el balayage y el grey blending, para restarle unos años a nuestra apariencia sin perder naturalidad ni elegancia.

Mechas balayage

El balayage se mantiene como favorito de muchas gracias a su acabado sutil y luminoso. La clave está en que el color se aplica de manera degradada, imitando el efecto del sol sobre la melena. Esta técnica de coloración favorece porque aporta calidez al rostro, no requiere de constantes retoques y suaviza las líneas de expresión.

Mechas babylights

Inspiradas en el brillo del pelo de bebé, las babylights son mechas muy finas y delicadas que ayudan a crear un look fresco y juvenil. Estas son la apuesta ideal para el pelo fino, especialmente para aquellas mujeres que tienen en sus baby hairs canas visibles, pues ayuda a disimularlas entre el efecto de color y el pelo blanco, integrándolas de forma natural al crecimiento del pelo.

Grey blending

Si bien esta técnica de coloración no son mechas en toda la extensión de la palabra, sí es una alternativa para integrar las canas a nuestro look con matices platinados o rubios muy fríos para no ocultarlas.

Este estilo favorece a mujeres que quieren transitar hacia el pelo blanco sin perder el estilo; contrario a lo que podríamos imaginar, este estilo aporta mucha sofisticación y modernidad a las mujeres que apuestan por él.

Mechas cálidas

Los tonos cálidos como los mieles o caramelo son grandes aliados a los 50 porque no solo iluminan la piel y aportan vitalidad a nuestra imagen, también ayudan a ocultar las canas. Gracias a su subtonalidad, aportan calidez sobre el rostro, favoreciendo a pieles claras y medias, aunque las pieles oscuras también pueden apostar por ellas. Y son las mechas perfectas para lucir un atuendo elegante sin realizar cambios extremos como una coloración rubia total.

Mechas contouring

Esta técnica busca estilizar el rostro colocando reflejos de forma estratégica alrededor de este, creando un efecto de contorno. Este tipo de mechas afina las facciones y da luminosidad inmediata; es una técnica de coloración personalizable, es decir, tu estilista realizará el framing de acuerdo a tu rostro y son la mejor compañía de los cortes con capas.

Desde las clásicas mechas balayage hasta el sofisticado grey blending, las mechas pueden ser mucho más que un cambio de color en nuestro pelo: son una herramienta para rejuvenecer, iluminar y resaltar la belleza natural de nuestra imagen a los 50.

La clave para lucirlas con estilo es elegir la técnica que más se adapte a nuestra personalidad y con la que más bellas nos sintamos.