Del ‘clean look’ al glam oscuro: 5 tendencias de maquillaje que arrasan este otoño porque rejuvenecen

Durante los últimos años, el ‘clean look’ dominó el mundo del maquillaje: piel casi desnuda, cejas peinadas, rubor en crema y labios apenas con color. Pero, como toda tendencia, su reinado empieza a ceder espacio a una nueva estética que promete devolver profundidad, color y personalidad al rostro: el glam oscuro.

Este estilo, que retoma lo mejor de la década del 2015, pero con una ejecución más pulida y natural, se caracteriza por tonos tierra, bronces suaves, delineados sutiles y labios café, una combinación que ilumina sin exagerar y, sobre todo, rejuvenece. Estas son las cinco tendencias de maquillaje que serán clave este otoño 2025 para dominar el mundo del beauty.

Sombras café

Las sombras marrones regresan con fuerza, pero lejos del acabado dramático de hace una década. Este año se llevan difuminadas y con transiciones suaves, logrando un efecto que agranda la mirada, aporta misterio y define los párpados sin marcar líneas. Los tonos más favorecedores para rejuvenecer solo con café tostado, bronce dorado y taupe, ideales para aportar calidez y disimular la fatiga. Puedes aplicarlas en todo el párpado móvil y suavizarlas con una brocha limpia para un acabado más natural.

Piel luminosa

Aunque el glam oscuro apuesta por una estética más rica en matices, la piel sigue siendo protagonista. El truco está en lograr un brillo localizado: pómulos, arco de cupido y lagrimal. Opta por bases ligeras, iluminadores en crema y polvos traslúcidos solamente sobre la zona ‘T’. El resultado es una piel jugosa, natural y saludable, alejada de los acabados mate que envejecen visualmente.

Labios café

El clásico labial rosado del ‘clean look’ se despide para dar paso a una paleta más otoñal. Los labios nude con subtonos café o caramelo son el nuevo básico, perfectos para enmarcar el rostro y equilibrar el maquillaje de ojos.

Además, este tono aporta un efecto de labios más llenos y definidos, sin necesidad de delineadores en exceso, eso sí, sin despedirnos por completo del lip combo.

Contornos suaves y rubor bronceado

El ‘contouring’ de los 2012 vuelve, pero con sutileza. Este otoño, los polvos bronceadores sustituyen al rubor rosa, brindando un acabado más cálido y favorecedor.

La clave está en aplicarlo en forma ‘C’ desde las sienes hasta las mejillas, sin marcar líneas duras. Este gesto realza los pómulos, define el rostro y crea un efecto lifting inmediato.

Uñas en tono chocolate

El manicure también se une al glam oscuro. Los tonos chocolate, espresso, caramelo y latte serán los más vistos esta temporada. Son elegantes, combinan con todo y aportan un toque de sofisticación natural.

Puedes llevarlos en acabado brillante, en efecto velvet y sobre uñas cortas para un diseño de uñas lujoso y elegante.

El ‘clean look’ se despide lentamente para dar paso a una nueva era del makeup más expresiva y envolvente. Este glam oscuro, lejos de endurecer los rasgos, suaviza, define y rejuvenece; llega como la tendencia de maquillaje favorita de la temporada, aportando ese toque elegante, tan característico del otoño.