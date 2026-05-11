Hayden Panettiere revela la escalofriante situación que vivió a los 18 años con un famoso actor.

Hayden Panettiere volvió a abrir uno de los capítulos más duros de su vida personal y profesional. Durante una reciente entrevista en el podcast de Jay Shetty, la actriz habló sobre una experiencia traumática que vivió cuando tenía apenas 18 años y que ahora también relata en sus próximas memorias This Is Me: A Reckoning.

La estrella de series como Heroes explicó que todo ocurrió durante una salida en barco organizada por una persona en la que confiaba plenamente. Según contó, fue guiada hasta una habitación pequeña donde terminó siendo colocada en una cama junto a un hombre “muy famoso” que estaba sin ropa.

La actriz habló del miedo y la sensación de peligro

Aunque Hayden Panettiere ya era una figura conocida en Hollywood en ese momento, confesó que realmente no entendía la magnitud de la situación en la que estaba. Durante la conversación, reflexionó sobre cómo, a esa edad, pensaba que era suficientemente madura para tomar decisiones importantes, aunque hoy reconoce que seguía siendo extremadamente vulnerable.

La actriz describió el momento como “impactante” y aseguró que rápidamente entró en modo supervivencia al darse cuenta de que estaba atrapada en un espacio del que no podía salir fácilmente. También recordó que lo más doloroso fue sentirse traicionada por alguien a quien consideraba una persona protectora dentro de la industria.

Sus memorias abordarán los momentos más difíciles de su vida

La experiencia forma parte de una serie de confesiones personales que Hayden Panettiere incluirá en su nuevo libro, donde también hablará sobre sus problemas de adicción, relaciones tóxicas, depresión y las presiones que enfrentó desde niña dentro de Hollywood.

En los últimos años, la actriz ya había compartido públicamente parte de sus luchas con el alcohol y los opioides, además de las consecuencias emocionales que enfrentó durante varias etapas de su carrera.

Las redes reaccionan tras sus declaraciones

Después de que la entrevista comenzara a circular en redes sociales, miles de usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo hacia la actriz y debatieron nuevamente sobre los abusos de poder dentro de la industria del entretenimiento. En

Aunque Hayden Panettiere no reveló públicamente la identidad del hombre involucrado, sus declaraciones volvieron a abrir conversaciones sobre la presión, vulnerabilidad y falta de protección que enfrentaron muchas jóvenes estrellas en Hollywood durante años.