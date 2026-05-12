Demi Moore deslumbra en el Festival de Cannes con el vestido de lunares más chic que regala cintura de avispa a los 60.

Si alguien sabe cómo convertir un photocall en una pasarela de alta moda, esa es Demi Moore. La actriz y productora volvió a conquistar el Festival de Cannes durante la edición número 79 con un espectacular vestido de lunares que ya se perfila como uno de los looks más comentados del evento. Y sí, además de elegante, el diseño tenía el efecto perfecto para crear una impactante cintura de avispa después de los 60.

Durante el photocall oficial del jurado en Cannes, Francia, Demi apareció con un vestido strapless color marfil firmado por Jacquemus, cubierto de polka dots multicolor y detalles tridimensionales que parecían pequeños confetis flotando sobre la tela. El resultado fue sofisticado, moderno y con ese toque divertido que pocas celebridades logran llevar con tanta naturalidad.

El vestido de lunares de Demi Moore que rejuvenece y estiliza

Lo que más llamó la atención del look fue su silueta. El diseño tenía una estructura ajustada en la parte superior que marcaba perfectamente la cintura y luego caía en una falda con volumen y movimiento. Ese contraste creó un efecto visual súper favorecedor que estilizó la figura de Demi Moore y resaltó su silueta de manera elegante.

Además, los lunares dejaron de verse clásicos o retro para transformarse en algo totalmente fashionista gracias a los detalles coloridos y al corte arquitectónico del vestido. La actriz complementó el outfit con pumps blancos, bolso mini a juego y unas gafas cat eye que elevaron todavía más la vibra old Hollywood.

Demi Moore confirma que los polka dots son tendencia este 2026

Aunque los lunares jamás desaparecen del todo, este año regresaron con mucha fuerza a las pasarelas internacionales. Jacquemus apostó por reinterpretarlos con volumen, color y siluetas mucho más modernas, y Demi Moore acaba de demostrar que pueden verse increíblemente sofisticados a cualquier edad.

La actriz, quien forma parte del jurado oficial del Festival de Cannes 2026, también ha dado de qué hablar por su visión sobre el envejecimiento y la moda. Recientemente declaró que “envejecer es un regalo”, y su estilo parece confirmarlo en cada aparición pública.

Con este look lleno de color, elegancia y personalidad, Demi Moore dejó claro que los vestidos de lunares siguen siendo una apuesta segura para verte sofisticada, moderna y con una silueta espectacular a cualquier edad.

