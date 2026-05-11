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Belleza

Uñas coreanas holográficas: la tendencia “syrup nails” ideales para las amantes del manicure corto

Las uñas coreanas holográficas con efecto syrup, glitter y detalles iridiscentes se convierten en la manicure más delicada y viral de 2026.

Mayo 11, 2026 • 
Gabriela Santillán
uñas

¡Descubre esta tendencia minimalista! Ideal para las chicas que les gustan las uñas sencillas y cortas.

Creada por META AI

Las uñas coreanas continúan marcando tendencia este 2026 y hay un diseño que poco a poco está conquistando Instagram, Pinterest y los salones de belleza: las holographic syrup nails. Su acabado brillante, translúcido y delicado las convirtió en la manicure favorita de quienes prefieren las uñas cortas pero con un toque diferente.

La tendencia nació a partir de las populares syrup nails coreanas, conocidas por su efecto “gelatinoso” y natural. Ahora, esta versión incorpora destellos holográficos, aplicaciones metálicas y acabados perlados que reflejan la luz de una forma mucho más elegante y sutil.

Lo mejor de este estilo es que existen distintas versiones para todos los gustos, desde diseños minimalistas hasta opciones mucho más llamativas y futuristas.

  • Manicure punteado con bolitas metálicas: una propuesta delicada y minimalista donde pequeñas aplicaciones metálicas y glitter se colocan alrededor de la uña para crear un efecto elegante y brillante.

  • Uñas gato en tonos rosados: el efecto cat eye se reinventa en versiones rosadas y lechosas que aportan profundidad, brillo magnético y una apariencia sofisticada ideal para uñas cortas.

  • Bridal nails holográficas: inspiradas en la estética clean y romántica de las novias coreanas, estas uñas mezclan tonos nude, blanco translúcido y reflejos holográficos suaves.

  • Holográficas colorful: los tonos pastel y tornasol también forman parte de la tendencia. Lavanda, azul cielo, rosa y plateado aparecen en diseños llenos de brillo y detalles tipo fairycore.

  • Totalmente holográficas en tonos nude y oscuros: para quienes prefieren algo más elegante, los acabados aurora y espejo en colores beige, café, gris humo o negro se están convirtiendo en los más pedidos del momento.

Además de verse elegantes, este tipo de manicure tiene otra ventaja: funciona perfecto en uñas cortas. Los acabados translúcidos ayudan a que las manos se vean más limpias, estilizadas y luminosas sin necesidad de llevar diseños demasiado cargados.

Todo indica que las uñas holográficas coreanas seguirán dominando las tendencias beauty durante los próximos meses, especialmente entre quienes buscan una manicure femenina, moderna y fácil de combinar con cualquier look.

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uñas manicure
Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
¡Amateur de la cultura pop y del cine! Me encanta conocer nuevos lugares y soy fan de la música de los 2000.
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