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Meghan Markle revela que princesa Disney es la favorita de Lilibet: FOTO

La magia de Disney conquistó a la familia Sussex y esta vez fue la pequeña Lilibet quien robó toda la atención.

Mayo 12, 2026 • 
Karen Luna
Meghan Markle

Meghan Markle revela que princesa Disney es la favorita de Lilibet: FOTO

Getty Images

La magia de Disney volvió a conquistar a la familia Sussex. Esta semana, Meghan Markle compartió nuevas imágenes de una escapada familiar a Disneyland junto al príncipe Harry, sus hijos Archie y Lilibet, y su mamá, Doria Ragland. Pero hubo un detalle que se robó toda la atención: quedó claro que la princesa favorita de Lilibet es Cenicienta.

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En las fotos publicadas por Meghan en Instagram, la pequeña aparece viviendo un auténtico cuento de hadas mientras abraza emocionada a Cenicienta dentro del parque temático. Las imágenes rápidamente se volvieron virales entre fans de la realeza y amantes de Disney, quienes no pudieron evitar comentar lo mucho que ha crecido Lilibet.

Lilibet vive su propio cuento de hadas en Disney

Aunque Meghan Markle y el príncipe Harry suelen mantener la vida de sus hijos lejos del ojo público, esta vez hicieron una excepción para compartir algunos momentos especiales de su reciente visita a Disneyland en California.

Entre las fotos más comentadas está una donde Lilibet abraza tiernamente a Cenicienta, dejando ver la emoción de conocer a su personaje favorito. También aparecieron imágenes de la niña saludando a Aurora, mejor conocida como la Bella Durmiente.

El viaje tuvo un motivo muy especial: celebrar el cumpleaños de Archie y el próximo cumpleaños número cinco de Lilibet, además de extender los festejos por el Día de las Madres junto a Doria Ragland.

Meghan Markle comparte su faceta más familiar

Las fotografías muestran a Meghan relajada y feliz mientras disfruta tiempo de calidad con su familia. En algunas imágenes aparece usando orejas de Mickey Mouse y caminando por el parque junto a Harry y los niños. Incluso compartió un divertido video donde Mickey abraza a Doria Ragland.

Desde que regresó a Instagram, Meghan ha comenzado a compartir pequeños vistazos de su vida familiar en Montecito, algo que antes era mucho más raro. Esta nueva publicación dejó ver un lado muy cálido y cotidiano de los Sussex, lejos de los eventos reales y protocolos.

Sin duda, el momento más adorable fue ver a Lilibet completamente fascinada con Cenicienta, confirmando que, como muchas niñas, sueña con castillos, vestidos de princesa y finales felices.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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