Harry duerme en un hotel y se reúne con un abogado matrimonialista especializado en divorcios

Lo que comenzó como un simple rumor de separación, podría estar a punto de convertirse en realidad. El príncipe Harry, Duque de Sussex estaría atravesando una crisis inminente con Meghan Markle.

Diversos medios tanto británicos como españoles no paran de hablar sobre divorcio. Según Diario AS y The Telegraph, Harry estaría durmiendo en un exclusivo hotel a dos horas de distancia de su casa familiar, que cuenta con máxima seguridad, pues las cámaras de los celulares de todos los huéspedes, se tapan para respetar la privacidad.

Quizá el hecho más “sorpresivo” fue que estos mismos medios también aseguran que Harry estuvo “encerrado” al menos dos horas con un abogado matrimonialista en su despacho, hecho que encendió aún más las alarmas.

Un abogado matrimonialista, es aquella persona que representa y asesora a sus clientes en cualquier proceso de divorcio.

Fanáticos y algunos medios tienen otras teorías, pues luego de los constantes enredos empresariales a los que se ha enfrentado la pareja, este tipo de acciones bien podrían ser parte de una cuidadosa y bien pensada estrategia de marketing, para seguir acaparando titulares.

Recordemos que hace algunas semanas, Spotify dio por cancelado el contrato por más de 20 millones de dólares que tenía con la pareja, luego de que no cumplieran con la cantidad de horas de contenido pactadas para su podcast.