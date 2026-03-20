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Meghan Markle presume reloj Cartier de mas de 22,000 dólares en la gala The Alliance for Children’s Rights

Si hay algo que define el estilo de Meghan Markle es su capacidad para hacer del minimalismo un statement.

Marzo 20, 2026 • 
Karen Luna
Meghan Markle

Meghan Markle presume reloj Cartier de mas de 22,000 dólares en la gala The Alliance for Children’s Rights

Getty Images

Cuando se trata de estilo elegante y discreto, Meghan Markle siempre encuentra la forma de destacar sin exagerar. Esta vez, la duquesa de Sussex asistió a la gala anual de The Alliance for Children’s Rights, celebrada en el hotel Beverly Wilshire en Beverly Hills, y aunque su look completo fue impecable, su reloj Cartier valuado en más de 22,000 dólares no pasó desapercibido.

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El evento, conocido como “Champions for Children”, reúne a distintas personalidades para apoyar a niñas y niños en situación vulnerable, convirtiéndose en una noche donde la elegancia también se mezcla con una causa importante.

El reloj Cartier de Meghan Markle que elevó su look

Fiel a su estilo minimalista, Meghan apostó por accesorios sutiles pero significativos. En su muñeca destacó un modelo de Cartier, específicamente de la icónica línea Tank, una de las más reconocidas de la maison.

Este diseño no solo es un clásico atemporal, también es una pieza de alto valor: versiones en oro de este reloj pueden superar los 22,000 dólares, dependiendo de los materiales y acabados. Se trata de un accesorio que combina historia, lujo y sofisticación sin necesidad de ser llamativo.

Lo interesante es que Meghan ha llevado este tipo de reloj en múltiples ocasiones, convirtiéndolo en parte de su sello personal. Más que una tendencia pasajera, es una inversión en estilo.

Durante la gala, Meghan Markle apareció junto a su amiga Kelly McKee Zajfen, apostando por un estilismo pulido, acorde con la formalidad del evento. Sin embargo, lejos de los excesos, su elección reafirmó algo que la define desde hace años: menos es más.

Moda con causa: el verdadero foco de la noche

Más allá del lujo, la gala de The Alliance for Children’s Rights tiene un propósito claro; recaudar fondos y generar conciencia sobre la situación de menores vulnerables. La presencia de Meghan Markle no solo aporta visibilidad, también refuerza su compromiso con causas sociales.

Si algo queda claro con cada aparición pública de Meghan Markle es su capacidad para equilibrar elegancia y naturalidad. ¡Nos encanta lo guapa que se ve con este audaz accesorio!

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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