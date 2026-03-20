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Así debe peinar el corte de pelo bob para adelgazar la cara redonda

El corte bob nunca pasa de moda, pero cuando se trata de rostros redondos, hay pequeños trucos que hacen toda la diferencia.

Marzo 20, 2026 • 
Karen Luna
blunt bob corte

Así deber peinar el corte de pelo bob para delgazar la cara redonda

Getty

Si tienes rostro redondo y estás pensando en llevar un bob (o ya lo tienes), hay algo que debes saber: no solo importa el corte, sino cómo lo peinas. La forma en que lo estilizas puede hacer toda la diferencia entre acentuar las mejillas… o lograr ese efecto visual más afinado que todas buscamos.

La buena noticia es que no necesitas cambiar todo tu look, solo aplicar algunos trucos clave que estilistas recomiendan para alargar visualmente el rostro.

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La clave está en crear líneas verticales

Uno de los secretos mejor guardados es evitar que el volumen se concentre a los lados. En cambio, lo ideal es crear líneas verticales que alarguen el rostro.

Por ejemplo, llevar el bob ligeramente más largo que la barbilla ayuda a estilizar, ya que genera una sensación de longitud en lugar de amplitud . También funciona peinarlo con caída recta o con puntas suaves hacia abajo. Este pequeño cambio hace que el rostro se vea más afinado sin esfuerzo.

Raya de lado: el truco más sencillo (y efectivo)

Si hay un gesto rápido que transforma por completo el efecto del bob, es la raya lateral, peinar el corte con la raya a un lado rompe la simetría del rostro redondo y crea un efecto visual más estilizado . Además, aporta ese aire relajado y moderno que se ve muy actual.

Ondas suaves para afinar las facciones

Aunque el bob liso funciona perfecto, las ondas ligeras también son grandes aliadas. Eso sí, deben ser suaves y con movimiento, nunca demasiado marcadas.

Las ondas ayudan a difuminar las líneas del rostro y evitan que las mejillas se vean más pronunciadas . Piensa en ese efecto effortless que parece que no lo intentaste demasiado (pero sí ).

Capas ligeras y puntas desfiladas

Otro detalle importante está en el acabado. Los expertos recomiendan capas sutiles o puntas desfiladas, ya que aportan movimiento sin generar volumen excesivo en los laterales. Esto es clave, porque demasiado volumen a los lados puede hacer que el rostro se vea más ancho.

corte de cabello bob
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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