¿La reina Letizia toda una fangirl? Así fue su inesperada visita al camerino de Hombres G luego de un concierto

La reina Letizia ha demostrado en más de una ocasión que le encanta la música tanto como a nosotras; no hubo momento más icónico en el que demostró su lado fangirl que aquel en el que, después de un concierto de Hombres G, la ahora reina visitó a la agrupación en su camerino. Según recuerdan los presentes, saludó personalmente a cada integrante del grupo, y el guitarrista Daniel Mezquita contó que ni ellos mismos lo esperaban.

Algunos lo llamaron una “visita improvisada”, mientras que otros (nosotras incluidas) lo consideran como un momento de genuina admiración.

Letizia Ortiz en su momento más fangirl

Letizia ha sido seguidora de Hombres G desde hace mucho tiempo. De acuerdo con lo compartido por el propio Daniel Mezquita, guitarrista de la banda, ella lo ha expresado en más de una ocasión: “A ella le gusta mucho el grupo”, se sincera Mezquita.

Cuando era princesa, solía acudir a los conciertos que el grupo ofrecía; en una ocasión, Letizia decidió visitarlos en su camerino de manera inesperada (al menos para la banda), dejando un lindo recuerdo para todos.

Letizia Ortiz visitaría al grupo mientras aún era princesa. Getty

La cercanía y admiración de la reina

De acuerdo con las memorias del mismo Mezquita, la visita de Letizia en La Raqueta no sería la primera y única vez que la royal se acercaría a la banda. Daniel recuerda que

Cuando les entregó la medalla de oro de Bellas Artes, estuvo charlando con el grupo, provocando también otro momento memorable en los integrantes de Hombres G.

Este gesto dice mucho de ella, y es que este tipo de anécdotas nos permiten ver un lado más cotidiano de la figura a la que estamos acostumbradas a ver en ceremonias, discursos y eventos oficiales, recordándonos que también es un ser humano con gustos y hobbies.

Otros royals que han mostrado su lado fan

Letizia no es la única figura real que ha apostado por disfrutar de los conciertos de su grupo favorito. Otros royals han demostrado su lado fan disfrutando de la música en vivo; han sido del príncipe William, que en 2010 estuvo disfrutando en compañía de su entonces novia Kate Middleton del festival BBC Radio 1 en Gales. Y esta no ha sido la única vez; en 2024, durante la gira The Eras Tour en Londres, el heredero al trono británico asistió al Estadio de Wembley en compañía de su hija, la pequeña princesa Charlotte, y su primogénito, el príncipe George, a ver a la mismísima Taylor Swift.

Por su parte, el hermano menor de William, el príncipe Harry, también ha sido captado disfrutando de los conciertos en vivo en compañía de su esposa, Meghan Markle.

La visita de la reina Letizia al camerino de Hombres G nos dejó ver su lado humano como una fanática más, así como nosotras. Este gesto tan espontáneo nos recuerda que las figuras importantes también disfrutan de situaciones tan cotidianas y recreativas como los conciertos y que, fuera del protocolo, también tienen derecho a la diversión. ¿Cuál crees que sea su canción favorita de la agrupación?