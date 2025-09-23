Así será el viaje de la princesa Leonor a Navarra donde debutará como princesa de Viana, título que heredó de su padre

La princesa Leonor tendrá que poner en pausa su educación en la Academia del Aire en San Javier, Murcia, donde cursa el último año de su preparación militar, para embarcarse en un viaje donde debutará como princesa de Viana.

La reina Letizia y el rey Felipe VI se unirán a su hija en este viaje real, luego de haber realizado una visita de estado a Egipto, y más tarde asistir al encuentro de líderes de la ONU en Estados Unidos.

Te podría interesar: Infanta Sofía: las 4 claves de estilo que marcan su vida universitaria con sutil guiño a la reina Letizia

Leonor de Borbón debuta como princesa de Viana

La princesa de Viana, es un título otorgado a la heredera al trono de España, que corresponde al Reino de Navarra, un antiguo reino que actualmente forma parte de España, y que la princesa Leonor ostenta desde el año 2023.

Como hija mayor de los reyes de España y heredera al trono, Leonor heredó este título cuando su padre, el rey Felipe VI asumió el trono en 2014; sin embargo, no fue hasta el 2023 que se hizo de manera oficial cuando ella cumplió los 18 años.

Princesa Leonor. IG: @casareal.es

Agenda de Leonor de Borbón en Navarra como princesa de Viana

El próximo 26 y 27 de septiembre, Leonor realizará su primera visita oficial a Navarra acompañada por los Reyes Felipe VI y Letizia, donde hará su debut como princesa de Viana.

La primera parada será en el Gobierno de Navarra, luego partirán a Viana, donde podrán disfrutar de una exposición sobre los 600 años de historia de este título de princesa de Viana.

Más tarde, visitarán el Monasterio de San Salvador de Leyre, el lugar en el que reposan los restos de los primeros reyes del antiguo reino de Navarra, donde rendirán un homenaje.

El sábado, comenzarán el día en el palacio real de Olite, tras lo cual se trasladarán a Tudela para visitar su ayuntamiento y el palacio que sirve de sede a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Esta visita marca un hito en la proyección pública de Leonor como heredera al trono, consolidando su vínculo con Navarra y su legado histórico.

