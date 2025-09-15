Infanta Sofía: las 4 claves de estilo que marcan su vida universitaria con sutil guiño a la reina Letizia

La infanta Sofía está comenzando una nueva etapa en su educación profesional, la hija menor de la reina Letizia y el rey Felipe VI, ya se encuentra de visita en las instalaciones del Forward College de Lisboa, donde estudiará Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Aunque no será hasta el próximo 22 de septiembre que inicie sus clases de manera oficial, la royal ya se mudó desde principios de mes a la ciudad portuguesa.

Los looks de la infanta Sofía como universitaria

A través del Instagram oficial de la familia real española, se dieron a conocer las primeras imágenes de la infanta Sofía en la universidad de Lisboa, donde luce una imagen casual y desenfadada, pero sin perder el glamour que la caracteriza.

Tops básicos y jeans cómodos

En una de las imágenes, Sofía luce un look casual con camiseta de tirante grueso en color negro, combinados con unos jeans de pernera amplia, y unas zapatillas deportivas de la marca Reebook, un look muy desenfadado ideal para visitar algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Los looks de la infanta Sofía en la universidad Instagram/@casareal.es

Blusa escote bardot de temporada

Este es uno de los tops favoritos del otoño, y la infanta Sofía lo sabe, un claro ejemplo de que lo casual no está peleado con la elegancia y estar al último grito de la moda, pues como ya es costumbre, es una de sus prendas favoritas de Zara.

Los looks de la infanta Sofía en la universidad Instagram/@casareal.es

Falda larga en color azul

Para una salida con sus próximo compañeros de escuela, Sofía optó por un look casual veraniego, una camiseta blanca de tirantes que combinó con una falda larga en color azul.

Los looks de la infanta Sofía en la universidad Instagram/@ casareal.es

El guiño de la infanta Sofía a la reina Letizia

Para esta fotografía, donde disfruta del atardecer, Sofía lució un suéter el color rojo, uno de los tonos más característicos de la reina Letizia, pero que la infanta adapta a su estilo con tono ligeramente rosado.

Los looks de la infanta Sofía en la universidad Instagram/@ casareal.es

No dudamos que la infanta Sofía nos seguirá sorprendiendo con su estilo, a medida que se vaya incorporando más y más a su vida universitaria.

