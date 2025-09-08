La infanta Sofía ya está en Lisboa y así comenzó su semana de introducción (FOTOS)

La infanta Sofía, de 18 años, ha comenzado oficialmente su nueva etapa como estudiante universitaria en Lisboa. Allí se instaló para iniciar su formación en el prestigioso Forward College. Esta institución fue fundada en 2021 por Boris Walbaum, Céline Boisson y Jeffrey Sampson, economistas y altos cargos del gobierno francés. Contiene 3 campus distribuidos en Berlín, París y la propia Lisboa, donde la joven estará alternando sus estudios durante su formación profesional.

Una semana de introducción para adaptarse

El 8 de septiembre los alumnos comenzaron su “Semana de Introducción”, un periodo de adaptación en el que los estudiantes, 150 aproximadamente y entre ellos la royal, conocen las instalaciones, a sus compañeros y personal docente, la cual tendrá una duración de doce días, dando por concluida el próximo 19 de septiembre.

La infanta Sofía es vista en su semana de inducción a la universidad. Instagram @forward.college

Las primeras fotos oficiales de Sofía en su primer día de universidad llegaron de la mano de la propia institución, que, a través de sus redes sociales, compartió fotos sobre la recepción de los estudiantes que comienzan este nuevo ciclo escolar.

Entre discursos de bienvenida y actividades para que los nuevos alumnos interactuaran entre ellos y se conocieran mejor, la universidad destacó clases sobre la historia de Portugal con el objetivo de estar más familiarizados con el país que será su hogar por los tres años siguientes.

La infanta Sofía conviviendo con sus compañeros. Instagram @forward.college

En los videos compartidos por la cuenta oficial de Instagram de la institución podemos ver a la joven Sofía interactuando con sus nuevos compañeros, caminando por la zona donde se llevó a cabo la bienvenida y participando en las diferentes actividades recreativas que la universidad preparó para dar la más calurosa bienvenida.

La joven apostó por llegar a su primer día con un atuendo casual: jeans wide leg, tenis deportivos y una sudadera blanca para su comodidad.

La nueva vida de la infanta Sofía

Durante esta etapa, cuya duración será de tres años, la infanta estará preparándose para obtener la licenciatura en Relaciones Internacionales. La facultad a la que acudirá la hija menor de Felipe VI y Letizia Ortiz está ubicada en el corazón de Lisboa, en la Rua das Flores, en Chiado, en una de las zonas más intelectuales.

En esta residencia compartirá techo con otros compañeros de diferentes nacionalidades, y pasará sus días en una habitación con espacio para su cama, escritorio y una pequeña estantería; el baño y la cocina, así como el gimnasio y la zona de lavandería, son de acceso común. Se estima que las materias que la princesa curse sean tres: Relaciones Internacionales: teorías, conceptos y debates, Introducción al Pensamiento Internacional e Introducción a la Ciencia Política. Aunque entra que complementar su formación con algunos de los cursos en Introducción al Desarrollo Internacional, Negocios y Gestión en un Contexto Global o Historia Mundial desde 1945.

La infanta Sofía es vista en su semana de inducción. Instagram @forward.college

Una vez que la infanta concluya su curso en septiembre de 2026, viajará hacia París para residir en la Ciudad Internacional Universitaria, mientras que su último año tendrá lugar en el barrio de Kreuzberg, en Berlín.

A sus 18 años, la infanta Sofía comienza a escribir un capítulo que será decisivo en su vida, marcado por la independencia, el aprendizaje y la preparación para fortalecer su perfil de cara al futuro y ser una pieza clave en el reinado de su hermana.