Ariadne Díaz en exclusiva: el estreno de Papás por siempre y sus retos personales

Con la frescura que la caracteriza y en medio del ajetreo de las jornadas de promoción, Vanidades conversó en exclusiva con Ariadne Díaz sobre su gran regreso a la televisión con Papás por siempre –una producción original de TelevisaUnivision–, la esperada secuela de la telenovela Papás por conveniencia.

Para la estrella, la clave ha sido la gestión del tiempo: “Creo que ha sido muy conveniente para nosotros haber terminado de grabar la novela antes de empezar todo el trabajo de prensa”. Sus redes sociales son testigo de una agenda llena de compromisos y viajes. A pesar del cansancio, la actriz irradia comodidad y confianza al platicarnos de Papás por siempre, pues marca su quinta colaboración con la productora Rosy Ocampo. “Este es mi quinto proyecto casi consecutivo con ella, sé perfectamente cómo es trabajar con su equipo y me siento como en casa”, asegura. En esta entrevista exclusiva, Ariadne Díaz nos habla sobre cómo se siente al revivir a su personaje, Aidé, los retos para balancear su vida personal con su carrera, y las lecciones de vida que ha aprendido dentro y fuera del set.

No es común que las telenovelas tengan secuelas, ¿cómo te sientes con Papás por siempre?

“Fíjate que es curioso, en la primera parte de Papás por conveniencia, hubo un día en el que grabamos muchos videos musicales y la pasé muy bien. Y le comenté a Rosy Ocampo que debíamos hacer una segunda parte para seguir cantando. Ella me hizo cara de ‘es chiste, ¿no?’. Resulta que, cuando acabamos la novela y aún no entrábamos al aire, un día Rosy me llamó para decirme: ‘Me quedé pensando en lo que mencionaste y tal vez sería una gran idea’. Pero mi pregunta fue: ‘¿Qué te hace pensar que nos va a ir bien si todavía no salimos al aire?’. Y contestó: ‘La respuesta mediática ha sido increíble ¡y eso es algo que hace muchos años no veía!’”.

Fotografía: Christopher Armenta

Vestido: @haguilar.mx. Aretes: @mestizajoyasmx. Zapatos: Adolfo Domínguez.

¿Cómo fue el reencuentro con el elenco?

“José Ron y yo lo platicamos cuando nos reencontramos en el set y fue como si todos esos meses no hubieran pasado porque era el mismo elenco, teníamos la misma dinámica… Los personajes de los hijos más pequeños sí cambiaron porque en la historia de Papás por siempre han pasado cinco años y algunos actores nuevos se unieron. Pero todo lo demás permaneció básicamente igual”.

¿Cómo esperas que el público reciba el proyecto?

“Deseamos que la respuesta de la gente sea favorable. Yo ya no doy nada por sentado, ni Rosy. Pero espero que el público reciba con mucho cariño esta segunda parte. Personalmente, la secuela la disfruté mucho más que la primera parte. Creo que tiene un fondo bastante más profundo e intenso”.

¿Cómo ves la evolución de tu personaje?

“Increíble, porque esta vez fue a lugares más comunes en nuestras dinámicas familiares como mexicanos y latinoamericanos. Se abordan muchos temas; el principal de mi historia, del cual no puedo hablar porque es precisamente el desenlace de todo, me conmovió profundamente y, de alguna manera, yo también lo viví”.

Retos, regresos y reflexiones

Ariadne nos contó los desafíos de darle vida a Aidé, su personaje en Papás por siempre, que podrás disfrutar tanto en las estrellas como en ViX, pues si bien aborda temáticas de maternidad y familia mucho más profundas y apegadas a la realidad, toma decisiones diferentes a las que Ariadne tomaría, y eso la obligó a ejercer como su “abogada defensora” para justificar a su personaje. Esa dinámica creó a una mujer imperfecta y falible, clave para conectar con el público.

Fotografía: Christopher Armenta

Traje y zapatos: Adolfo Domínguez . Aretes: @ kintoelemento.mx. Anillos: @paulinamezajewelry.

¿Qué retos enfrentaste a nivel personal?

“Me encantaría que la gente entendiera lo atípico que es este trabajo. Acá no hay cita médica, no hay permisos, no hay viernes de cine. Tu tiempo deja de pertenecerte mientras estás en una telenovela. Una vez que se acaban los llamados, estás muy libre. Esa parte se vuelve complicada, especialmente cuando eres mamá o tienes una relación de pareja que quieres que vaya bien. Yo siempre le pido ayuda a Dios, ¡le pido que me ilumine! También acostumbro a tomar terapia, y me da mucho gusto que cada vez está menos estigmatizada; la gente empieza a comprender que es necesaria. La terapia me ha ayudado mucho a aguantar estos ritmos de trabajo”.

Como acompañamiento terapéutico, ¿qué prácticas realizas?

“La respiración me ha funcionado muchísimo. Hay ejercicios que liberan tensión en el cuerpo y me han ayudado mucho. La primera vez que me topé con ellos no les tenía nada de fe, y después de probarlos me di cuenta de que las emociones no están alojadas nada más en nuestra mente. Yo hago respiraciones y ciertos movimientos muy puntuales. Para mí, que soy muy ansiosa y tengo una mente hiperactiva, me vienen maravillosamente”.

¿Qué lecciones personales te ha dejado Aidé?

“Cuando me convertí en mamá me generaba mucha culpa dedicarme a lo que me dedico. Disfrutaba trabajar, pero sentía que debía estar más con mi hijo. Sólo yo sé qué hacía para dividirme en dos, y hoy, viéndolo a la distancia, sé que estuve con ambos. Si algo he aprendido de mi personaje es adelantarme a algunas situaciones, porque mi hijo es más chiquito que los hijos de Aidé. Por ejemplo, hay una situación donde por hacer retos virales la vida de una de sus hijas está en riesgo. Entonces, pienso en que debo estar muy al pendiente de sus redes. Estoy viendo temáticas que en mi vida aún no me toca experimentar”.

“Aunque la maternidad es bellísima, antes que mamás, somos mujeres”.

¿Qué lecciones quieres compartir con los espectadores?

“Que estén cercanos a sus hijos. A veces creemos que estar cerca es estar sentados uno al lado del otro, pero si cada uno está en un dispositivo electrónico, hay un universo de diferencia. Mi hijo sabe que mi amor por él es absolutamente incondicional, y que no importa lo que haga, yo siempre lo voy a amar. Pero cada cosa que uno haga, buena o mala, tiene consecuencias”.

Entre la actuación y la maternidad, ¿cómo te das espacio para ti?

“Cuando empiezo una telenovela, de verdad no me da la vida. Tengo TDA, entonces es difícil enfocarme en muchas cosas al mismo tiempo; para mí es como malabarear. Pero los fines de semana trato de regalarme un masaje o ir con mi hijo al cine… La gente le tiene miedo a envejecer, pero crecer me ha traído sabiduría. Cuando me sentí muy abrumada durante este proyecto, escribí una lista de cosas que me prometí hacer cuando acabara y tuviera tiempo para mí. ¡Es una lista muy interesante, muy padre!”.

Como parte de esa lista, ¿cuáles serían tus Vanidades?

“Hay un perfume que uso mucho, Another 13, de Le Labo. No soy compradora de bolsas caras, pero en lo que jamás escatimaré es en experiencias: viajes, comida… Para mí, traer un perfume que me gusta es una gran experiencia. Además, tengo viajes pendientes: quiero llevarme a mi hijo Diego a la nieve, que desde hace tiempo me lo está pidiendo, así que nos vamos a un curso de esquí. ¡Y ya tengo una lista interminable de cosas que quiero hacer! Crecí bailando ballet, y ahora quiero enriquecer mi conocimiento hacia ritmos tropicales, salsa y danza contemporánea, que también me encanta. Creo que a veces perdemos la perspectiva del porqué y para qué trabajamos. El porqué es porque me gusta lo que hago; el para qué es para hacer todas las demás cosas que anhelo”.

Ariadne Díaz es una gran intérprete y está feliz y muy emocionada con el estreno de la nueva telenovela Papás por siempre, que volverá a ser un éxito y que promete tener una conexión profunda con las mamás y las familias mexicanas y latinoamericanas. No te la pierdas en a partir de este lunes, 13 de octubre, por las estrellas y en ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo.

