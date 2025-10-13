6 fechas poderosas de octubre 2025: Estos son los mejores rituales para aprovechar la energía del mes

Octubre es uno de los meses con mayor fuerza energética del año, su vibra impulsa la transformación, la renovación interior y el cierre de ciclos, por lo que es el momento perfecto para realizar rituales que te ayuden a canalizar su poder y atraer lo nuevo.

Esta energía viene acompañada de varios eventos astrológicos muy positivos que te brindan la oportunidad de llenarte de luz y crear oportunidades de manifestación y transformar tu vida.

Fechas más poderosas de octubre

Estos son los movimientos planetarios que te ayudarán a aprovechar la energía del mes de octubre, y los rituales que puedes realizar para potenciar su efecto.

Del 2 al 17 de octubre

La energía ha estado muy activa desde los primeros días del mes, este tránsito en particular está influenciado por la energía del eclipse solar que ocurrió a finales de septiembre, y que todavía se puede sentir y aprovechar.

Este eclipse marcaba finales, sobre todo cierre de ciclos que dan la oportunidad de sembrar nuevas metas y objetivos para el próximo año.

Ritual: Para poder aprovechar la energía que queda del eclipse, puedes conectar con la naturaleza, todo el tiempo que te sea posible, esto te permite eliminar la mala energía y cargarse de luz.

13 de octubre

El Sol formará un trígono de aire con Júpiter, por lo que los signos más beneficiados serán Acuario, Géminis y Libra; sin embargo, su energía de comunicación y liderazgo influirá positivamente a todos los signos.

Es un buen momento para hacer negociaciones, firmar contratos, expandir tus negocios y hasta pedir aumento de sueldo, así que aprovecha la energía para conectar con personas influyentes o buscar nuevas oportunidades.

Ritual: Más allá de rituales, puedes recurrir a las afirmaciones de abundancia como: “Yo soy prosperidad”; sin embargo, puedes usar la que más resuene contigo y repitelas durante 8 días seguidos.

15 de octubre

Venus entra a Neptuno y durante las próximas dos semanas, podrá sentir una conexión profunda con tu creatividad, es un hermoso momento para expresar tus emociones, sanar tu corazón y dejar salir todo el amor que llevas guardado y que necesita salir.

Tus conexiones sentimentales podrían verse beneficiadas por este tránsito, pero también tus objetivos económicos.

17 de octubre

La Luna Llena en Aries, alineada con Quirón, despierta una energía intensa de empoderamiento y sanación. Esta influencia te invita a reconocer tu valor y asumir el papel que realmente te pertenece en el Universo.

Es tiempo de dejar atrás la necesidad de aprobación y de brillar con tu propia luz. Desde este momento, pon tu atención en ti y en todo lo que mereces construir por ti misma.

22 de octubre

Comienza la temporada del signo de Escorpión, y es el momento perfecto para ir a tu interior y ser más honesta contigo misma y descubrir esas sombras que llevas en tu interior y no te dejan brillar del todo.

Identifica todos esos sentimientos que has estado reprimiendo para dejar salir tu lado más auténtico, que te permita luchar por tus sueños, uno de los rituales más efectivos para empoderarte, es realizar actividades que te gusten y te hagan sentir segura y conectada contigo misma.

31 de octubre

Es uno de los días más poderosos del mes, incluso podría decirse que es mágico y poderoso para atraer lo que más sueñas. Es momento de hacer caso a tu intuición y confiar en esa voz que te puede guiar hacia lo que más deseas y te conviene.

