Así es el exclusivo refugio de 125 acres que el príncipe Alberto mantiene para la princesa Charlene

Antes de incorporarse a la realeza, la vida de la princesa Charlene estuvo profundamente ligada al deporte y al bienestar como nadadora olímpica, pues llegó a representar a Sudáfrica en los Juegos Olímpicos de 2000 con tan solo 18 años.

Se jubiló de las competencias en 2007, pero no ha dejado de promover el deporte, y un año después de su boda con el príncipe Alberto de Mónaco, lanzó la Fundación Charlene de Mónaco para promover el deporte.

Sin embargo, muy pocos saben del escondite que el príncipe Alberto mantiene para que su esposa siga disfrutando de la vida fitness y deportiva.

Te podría interesar: Charlene de Mónaco recibe el 2026 con el look festivo más elegante diciendo ‘sí’ al color del año

La finca de 125 acres que el príncipe Alberto mantiene para Charlene de Mónaco

Se trata de una finca de 125 acres llamada Roc Angel, habitada por 12 vacas y aproximadamente 100 gallinas.

“Mi padre, el príncipe Rainiero, empezó, en realidad. Quería que Roc Agel fuera una granja en funcionamiento desde los años 60”, dijo Alberto a la revista People en 2015. “Fue idea suya”.

El príncipe Alberto también habló de cómo su madre, la princesa Grace de Mónaco, se enfocó en realizar un huerto.

“El huerto ya estaba en marcha, y mi madre, la Princesa Grace, estaba muy metida en ello. Ella incorporó el maíz a la mezcla, que ahora tenemos ahí, y que realmente disfrutamos”.

El príncipe contó que su padre, Rainiero adquirió esta belleza natural porque desconfiaba de la calidad de la lecha de las granjas locales, fue así como compró las primeras vacas para ordeñar su propia leche.

Hoy en día también se elabora queso orgánico, cosechan productos de su huerto y disfrutan de los huevos frescos de las gallinas.

¿Cómo es el estilo saludable de la princesa Charlene de Mónaco?

La princesa de Mónaco, es famosa por mantener un estilo de vida saludable, consumiendo en la mayor medida productos orgánicos, además de llevar una rutina de ejercicio que le permite mantenerse en movimiento.

“Camino, pedaleo, también nado, pero no tanto como antes. No practico la natación tan intensamente como antes. Cuando era joven, entrenaba muy duro y me desafiaba físicamente. Hoy en día, todo es cuestión de moderación”.

