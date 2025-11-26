Las 4 razones por las que noviembre se ha convertido en el mes más romántico para la realeza británica

Noviembre se ha vuelto un mes especialmente memorable para varias de las parejas más conocidas de la realeza británica, marcado por instantes románticos que van desde majestuosas bodas reales hasta propuestas de matrimonio largamente esperadas.

La monarquía británica ha demostrado que no necesitan esperar al 14 de febrero para vivir el romance en su máxima expresión, y han transformado uno de los meses más fríos del año en momentos cálidos, llenos de amor.

¿Por qué noviembre es el mes más romántico de la familia real británica?

Por generaciones, algunas de las parejas más famosas de la familia real han compartido fechas importantes en el mes de noviembre, que han cambiado sus vidas para siempre, dando comienzo a historias de amor memorables.

La reina Isabel II y el príncipe Felipe

La reina Isabel y el príncipe Felipe abrieron el camino en 1947, cuando se casaron el 20 de noviembre. En aquel momento, la futura monarca era conocida como la princesa Isabel, y se casó en la Abadía de Westminster, donde también se casaron sus padres, el Rey Jorge VI y la Reina Madre.

La boda de la princesa Ana

Veintiséis años después, la hija de la reina Isabel y el príncipe Felipe, la princesa Ana , se convirtió en la primera de sus cuatro hijos en casarse cuando contrajo matrimonio con el capitán Mark Phillips el 14 de noviembre de 1973. La pareja tuvo dos hijos, Peter y Zara, pero luego se divorciaron en 1992.

Kate Middleton y el príncipe William

Una generación después, y tras varios años de noviazgo, el príncipe William y Kate Middleton compartieron el 16 de noviembre de 2010, la feliz noticia de que estaban comprometidos.

El anuncio generó un gran revuelo debido a que el príncipe William estaba en la línea directa de sucesión al trono, lo que significaba que el futuro rey había encontrado a su reina.

Meghan Markle y el príncipe Harry

En 2017, noviembre también fue el mes elegido por el príncipe Harry y Meghan Markle para anunciar su compromiso.

El hijo menor del rey Carlos anunció que se casará con la actriz estadounidense el 27 de noviembre en los Jardines Hundidos del Palacio de Kensington, uno de los lugares favoritos de la princesa Diana.

Tanto el príncipe William como el príncipe Harry incluyeron a su difunta madre en sus propuestas a través de joyas.

El príncipe William le regaló a Kate el icónico anillo de compromiso de zafiro y diamantes que había pertenecido a Diana, mientras que el príncipe Harry diseñó un anillo de tres piedras para Meghan con dos diamantes de la colección personal de su difunta madre.

