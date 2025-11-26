Suscríbete
Realeza

Las 4 razones por las que noviembre se ha convertido en el mes más romántico para la realeza británica

Noviembre se ha convertido en un mes especialmente significativo para la familia real británica, marcado por momentos románticos protagonizados por algunas de sus parejas.

Noviembre 26, 2025 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué noviembre es el mes más romántico de la familia real británica?

¿Por qué noviembre es el mes más romántico de la familia real británica?

Getty Images

Noviembre se ha vuelto un mes especialmente memorable para varias de las parejas más conocidas de la realeza británica, marcado por instantes románticos que van desde majestuosas bodas reales hasta propuestas de matrimonio largamente esperadas.

La monarquía británica ha demostrado que no necesitan esperar al 14 de febrero para vivir el romance en su máxima expresión, y han transformado uno de los meses más fríos del año en momentos cálidos, llenos de amor.

Te podría interesar: El cumplido más romántico que el príncipe William le ha hecho a Kate Middleton en público

También puedes leer:
duques-de-sussex.jpg
Realeza
¿Por qué el príncipe Harry y Meghan Markle no fueron invitados a la boda del padrino de Archie?
Diciembre 04, 2023
 · 
Shareni Pastrana
principe george.jpg
Realeza
¿Quién es el padrino del príncipe George y por qué la prensa está hablando de él?
Noviembre 28, 2023
 · 
Emma Duarte

¿Por qué noviembre es el mes más romántico de la familia real británica?

Por generaciones, algunas de las parejas más famosas de la familia real han compartido fechas importantes en el mes de noviembre, que han cambiado sus vidas para siempre, dando comienzo a historias de amor memorables.

La reina Isabel II y el príncipe Felipe

La reina Isabel y el príncipe Felipe abrieron el camino en 1947, cuando se casaron el 20 de noviembre. En aquel momento, la futura monarca era conocida como la princesa Isabel, y se casó en la Abadía de Westminster, donde también se casaron sus padres, el Rey Jorge VI y la Reina Madre.

regalos-de-boda-reina-isabel-felipe-edimburgo.jpg

Boda de la princesa Isabel y el príncipe Felipe

Getty Images

La boda de la princesa Ana

Veintiséis años después, la hija de la reina Isabel y el príncipe Felipe, la princesa Ana , se convirtió en la primera de sus cuatro hijos en casarse cuando contrajo matrimonio con el capitán Mark Phillips el 14 de noviembre de 1973. La pareja tuvo dos hijos, Peter y Zara, pero luego se divorciaron en 1992.

Princesa Ana, el día de su boda con Mark Phillips

Princesa Ana, el día de su boda con Mark Phillips

Getty Images

Kate Middleton y el príncipe William

Una generación después, y tras varios años de noviazgo, el príncipe William y Kate Middleton compartieron el 16 de noviembre de 2010, la feliz noticia de que estaban comprometidos.

El anuncio generó un gran revuelo debido a que el príncipe William estaba en la línea directa de sucesión al trono, lo que significaba que el futuro rey había encontrado a su reina.

¿Qué dijo el rey Carlos III sobre el compromiso de Kate Middleton y el príncipe William?

¿Qué dijo el rey Carlos III sobre el compromiso de Kate Middleton y el príncipe William?

Chris Jackson/Getty Images

Meghan Markle y el príncipe Harry

En 2017, noviembre también fue el mes elegido por el príncipe Harry y Meghan Markle para anunciar su compromiso.

El hijo menor del rey Carlos anunció que se casará con la actriz estadounidense el 27 de noviembre en los Jardines Hundidos del Palacio de Kensington, uno de los lugares favoritos de la princesa Diana.

El príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron su compromiso el 27 de noviembre de 2017

El príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron su compromiso el 27 de noviembre de 2017

Getty Images

Tanto el príncipe William como el príncipe Harry incluyeron a su difunta madre en sus propuestas a través de joyas.

El príncipe William le regaló a Kate el icónico anillo de compromiso de zafiro y diamantes que había pertenecido a Diana, mientras que el príncipe Harry diseñó un anillo de tres piedras para Meghan con dos diamantes de la colección personal de su difunta madre.

Príncipe William kate middleton Príncipe Harry Meghan Markle
Melisa Velázquez
Relacionado
El emotivo mensaje que el príncipe William dedicó a Kate Middleton en Gales
Realeza
El cumplido más romántico que el príncipe William le ha hecho a Kate Middleton en público
Noviembre 26, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Adornos de Navidad que traen mala suerte y NO debes poner en el árbol de Navidad
Estilo de vida
¿Qué adornos del árbol de Navidad atraen la mala suerte? 5 elementos que no debes poner este año
Noviembre 26, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Balayage rubios para morenas que rejuvenecen
Belleza
5 rubios para morenas estilo balayage que rejuvenecen a los 50+
Noviembre 26, 2025
 · 
Melisa Velázquez
La infanta Sofía apuesta por el escote Bardot, la apuesta para estilizar la figura de forma elegante.png
Realeza
Así se prepara la infanta Sofía previo a su participación en el 50 Aniversario de la Monarquía
Noviembre 26, 2025
 · 
Lily Carmona