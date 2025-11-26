El cumplido más romántico que el príncipe William le ha hecho a Kate Middleton en público

Gales tiene un especial significado para Kate Middleton y el príncipe William, pues luego de su boda en 2011, la pareja vivió en Anglesey, al noroeste de Gales, cuando el príncipe era piloto de helicóptero de búsqueda y rescate de la Real Fuerza Aérea Británica.

Por ello, la reciente visita del príncipe William a este país despertó en él entrañables recuerdos de los primeros años de su matrimonio, motivo por el que no dudó en dedicarle un mensaje especial a su esposa Kate.

El emotivo mensaje que el príncipe William dedicó a Kate Middleton en Gales

El príncipe William visitó visitó Colwyn Bay, donde realizó una caminata por la playa con miembros de la red joven del océano que forman parte de la Sociedad de Conservación Marina, para escuchar sobre su trabajo e iniciativas.

Una de sus paradas fue en Youth Shedz en Mochdre, donde se cocrean espacios seguros con jóvenes que enfrentan experiencias adversas en la infancia.

Mientras conversaba con el fundador de Youth Shedz, Scott Jenkinson, el príncipe William descubrió que la esposa de Scott, Sian, fue un gran apoyo durante sus desafíos con la falta de vivienda y la adicción, según la reportera real Rebecca English .

"¿Estuviste con Scott cuando cambió su vida?”, le preguntó William a Sian. “Hizo bien en cambiar su vida”.

Sian estuvo de acuerdo antes de que Scott dijera: “Con mi esposa apoyándome. Tú lo sabes”.

El príncipe William respondió: “Esto es todo. Detrás de cada hombre promedio hay una esposa aún mejor”.

Esta respuesta ha sido interpretada como un mensaje a su esposa Kate Middleton, dejando claro que sin el apoyo de ella, él no podría hacer todo el trabajo que realiza como futuro rey del Reino Unido con éxito.

¿Cómo ha sido la visita del príncipe William a Gales?

En su primera parada del día, el Príncipe Guillermo se reunió con voluntarios y conversó con jóvenes de entre 13 y 25 años que participaron este año en el proyecto Hiraeth Yn Y Môr de la Sociedad de Conservación Marina.

El día en el norte de Gales terminó de forma divertida, ya que se unió a la comediante Kiri Pritchard-McLean, cofundadora de la escuela de comedia Gwneud, Make, Do. Esta escuela ayuda a los jóvenes a desarrollar sus talentos y les abre más oportunidades artísticas, especialmente a quienes viven en zonas rurales aisladas y a quienes provienen de familias de bajos recursos.

