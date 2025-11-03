Así es la finca de Sandringham, la residencia donde será desterrado el ex príncipe Andrés

El pasado 30 de octubre, el rey Carlos III anunció que había comenzado con el proceso para despojar de sus títulos y honores reales a su hermano, el ex príncipe Andrés, quien ha caído en desgracia por sus vínculos con el criminal Jeffrey Epstein.

Andrés Mountbatten-Windsor ha perdido su trato de Alteza Real y además ha sido despojado de su residencia en Royal Lodge, por lo que tendrá que preparar maletas y mudarse a un nuevo hogar en el exilio de la familia real.

Te podría interesar: ¿Por qué, tras 30 años de divorcio, el príncipe Andrés y Sarah Ferguson siguen viviendo juntos?

Andrés Mountbatten-Windsor se muda a la finca de Sandringham

Luego de abandonar su residencia en Royal Lodge, Andrés se mudará a una de las 150 propiedades que pertenecen a la finca de Sandringham, que aún no ha sido revelada, pero que será financiada con recursos privados del rey Carlos III.

La finca de Sandringham es una de las propiedades más queridas y emblemáticas de la familia real británica, está situada en el condado de Norfolk, al este de Inglaterra, y abarca más de 8000 hectáreas de bosques, jardines, tierras agrícolas y aldeas.

Suele usarse para reuniones privadas de la familia, para descanso y celebraciones privadas como la Navidad y el Año Nuevo, razón por la que se convirtió en una de las propiedades más queridas de la reina Isabel II.

Dentro de los terrenos se encuentra la iglesia de Santa María Magdalena, que se utiliza como lugar de culto por los Windsor cuando residen allí, la finca también incluye una granja orgánica, aserradero, propiedades residenciales y comerciales, parroquias y comunidades locales.

Sandringham House Getty Images

¿Dónde podría vivir Andrés Mountbatten-Windsor en la finca de Sandringham?

Ningún miembro de la familia real vive de manera permanente en Sandringham, pero dentro de sus terrenos hay varias propiedades donde podría vivir el hermano menor del rey Carlos III.

York Cottage

Antes llamada Bachelor’s Cottage, la residencia fue obsequiada en 1893 por el entonces príncipe de Gales, Eduardo VII, al duque y la duquesa de York, quienes más tarde se convertirían en el rey Jorge V y la reina María, como regalo de bodas.

Gardens House

La propiedad de cuatro dormitorios y tres baños se utiliza actualmente como alquiler vacacional.

“Esta luminosa y aireada propiedad eduardiana de ladrillo rojo puede alojar hasta ocho huéspedes, con cada habitación amueblada cuidadosamente con una mezcla de piezas rústicas, comodidades modernas e impresiones botánicas”, se lee en el sitio web de Sandringham.

The Folly

La construcción original se remonta a 1800 y, con el paso del tiempo, ha tenido diversos usos: desde pabellón de caza hasta acogedor lugar donde las damas se reunían para tomar el té de la tarde.

Park House

Es el lugar donde la princesa Diana nació y pasó gran parte de su infancia; sin embargo, necesita ser renovada antes de ser habitada.

Wood Farm

Fue allí donde su padre, el príncipe Felipe, se estableció tras retirarse de la vida pública en 2017, a los 95 años. No obstante, se considera poco probable que el príncipe Andrés haga de este lugar su residencia definitiva.

Anmer Hall

Fue un obsequio de la difunta reina Isabel II al príncipe William y a Kate, princesa de Gales, con motivo de su boda en 2013, y se dice que es donde pasan tiempo libre con sus hijos, George, Charlotte y Louis.

