¿Qué significa llevar las uñas almendras según la psicología? 5 diseños que te harán brillar en Nochebuena

Cuando estamos sentadas frente a nuestras manicuristas y nos preguntan sobre la forma de uñas que vamos a elegir como base del diseño, no solo estamos tomando una decisión estética; podría revelar algunos detalles de nuestra personalidad. Nuestras manos hablan mucho de nosotras antes de siquiera pronunciar una palabra. En psicología, el color puede tener un peso importante en nuestra imagen y la forma de las uñas, al ser una extensión de nuestro estilo y personalidad; podría decir de nosotras más de lo que podríamos imaginar.

Diciembre llegó y estos días de fiesta son el momento perfecto para lucir unas uñas impecables y déjanos decirte que, sorpresivamente, una de las formas favoritas de muchos diseños son las uñas almendras. Descubre qué es lo que hay detrás de estas uñas tan pedidas y populares en Nochebuena mientras conoces los mejores diseños de uñas que mejor van con ellas.

¿Qué significa lucir uñas almendras?

Las uñas almendra suelen ser asociadas a mujeres con un gusto refinado. Aquellas que prefieren esta silueta suelen ser percibidas como seguras de ellas mismas, poderosas, pero con una imagen amable y cercana.

Esta forma es muy popular entre los diseños de uñas gracias a su versatilidad, pues funciona a la perfección en entornos profesionales como una reunión de negocios o algo más casual como una reunión navideña.

Su diseño alarga los dedos, transmitiendo la imagen de cuidado personal extremo sin dejar de lado que también ayuda a estilizar la mano para hacerla ver más esbelta, delicada, femenina y elegante.

Uñas con glitter

El glitter es un material que tiene mucha popularidad durante la temporada navideña. El brillo atrae la atención, eleva el ánimo y es sinónimo de fiesta, así como de celebración Si deseas lucir un manicure elegante, la recomendación es apostar por un diseño que incluya tonos champagne u oro viejo, plata o traslúcido. Si eres de las que no gustan de diseños muy cargados, puedes recurrir a incluir esta decoración solo en detalles sutiles. Por el contrario, si lo tuyo es lucir un impecable y uniforme diseño con glitters.

Uñas efecto reflectivo

En la misma línea del bling bling, el glitter reflectivo es la opción elegante y resplandeciente de lucir un manicure con uñas almendra. Este gel de uñas se caracteriza por contar con partículas reflectivas, las cuales se activan cuando están expuestas de forma directa a una fuente de luz como un flash. El brillo que obtienen es tan auténtico e hipnotizador que no solo hacen que las uñas almendra luzcan de manera única, sino que también son la opción para un diseño lleno de brillo.

Uñas francesas

Estas uñas no solo son un clásico, son la compañía perfecta cuando no tenemos idea sobre el diseño que queremos lucir o cuando buscamos algo sumamente elegante y refinado.

Las uñas francesas no solo pueden adaptarse a diversas tendencias y diseños, también son una de las opciones más acertadas para llevar y lucir unas uñas almendra, desde su típica forma con punta blanca (que puede combinarse con cualquier cosa esta Navidad) hasta con texturas, efectos y colores de la temporada.

Uñas ojo de gato

El cat eye es un efecto que dominó las mesas, así como los salones de las manicuristas este año. Apostar por él en estas fechas decembrinas y especialmente en Nochebuena no solo es una opción elegante para llevar unas uñas en tendencia, sino que también es una de las decoraciones de uñas que pueden acompañar a unas uñas almendras. El efecto óptico y magnético de estas uñas puede llevarse perfectamente con cualquier diseño, estilo o tendencia; sin embargo, una forma muy delicada de llevarlas es de forma uniforme.

Uñas tartán

Si quieres llevar unas uñas detallistas y muy ad hoc a la temporada, las uñas con estilo tartán son la elección que debes tomar. No solo son una compañía perfecta para unas manos acogedoras, elegantes y visualmente atractivas; si las colombianas con unas uñas almendra logran proyectar unas manos elegantes y refinadas.

Esta Nochebuena es el momento perfecto para apostar por un diseño que no solo sea festivo o estético; apuesta por algo que represente tu personalidad y resalte la belleza de tus manos. La próxima vez que estés por realizarte unas uñas almendra, recuerda lo que significa para la psicología: elegancia, refinamiento y confianza.