¿Por qué, tras 30 años de divorcio, el príncipe Andrés y Sarah Ferguson siguen viviendo juntos?

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés han caído en desgracia por sus vínculos con el criminal Jeffrey Epstein, los ex esposos no solo han perdido sus títulos reales, también están a punto de perder su hogar en Forest Lodge, pues a pesar de haberse divorciado, siguen viviendo bajo el mismo techo.

Esta situación ha levantado sospechas entre el pueblo británico y alrededor del mundo, incluso se ha llegado a especular si realmente están separados, o si han mantenido algún tipo de romance a lo largo de los años.

Te podría interesar: Las fotos prohibidas que acabaron con el matrimonio de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés

¿Por qué Sarah Ferguson y el príncipe Andrés viven juntos a pesar del divorcio?

Sarah y Andrés se casaron en 1986 y se separaron en 1992, los ex duques de Sussex decidieron llevar este proceso de forma amistosa, pues comparten la paternidad de Eugenia y Beatriz de York.

Durante una entrevista con The Telegraph, Sarah fue quién decidió responder a la pregunta de por qué sigue viviendo con su ex esposo.

“Siempre decimos que somos la pareja divorciada más feliz del mundo. Estamos divorciados el uno del otro, no separados. Somos padres que nos apoyamos mutuamente y creemos que la familia lo es todo. Estoy orgullosa del trabajo que hemos hecho juntos criando a nuestros hijos y manteniendo una familia”.

En 2004, se finalizaron las renovaciones en Forest Lodge y el príncipe Andrés decidió mudarse a esa residencia junto a sus hijas, por un contrato bastante conveniente para él, y en 2008, Sara se les unió, aunque no lo considera su hogar.

“Cuando estoy en el Reino Unido, tengo la suerte de alojarme en Royal Lodge”, declaró a The Telegraph. “No lo llamaría mi hogar, ya que sería presuntuoso”.

Boda de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés Getty Images

¿Cómo es Royal Lodge, el hogar que el príncipe Andrés y Sarah Ferguson se niegan a abandonar?

Royal Lodge no solo está catalogada como un monumento histórico, es una de las viviendas más grandes del Reino Unido con una fachada imponente y 30 habitaciones, lo que da la oportunidad de que tengas tu propia privacidad, aunque vivas con tu ex.

Sarah solía compartir imágenes del interior de la residencia en su canal de Instagram y YouTube, Fergie and Friends, donde leía cuentos infantiles, y en declaraciones a USA Today sobre su peculiar forma de convivencia, la duquesa afirmó:

“Andrés y yo somos la pareja divorciada más feliz del mundo; algo extraordinario, ¿verdad? Vivimos en la misma casa, pero es una casa grande, así que no hay problema. Creo que es muy importante que creamos en el compromiso, la comunicación, la compasión y la familia”.

