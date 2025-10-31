Suscríbete
Realeza

Las fotos prohibidas que acabaron con el matrimonio de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés

Las fotos de Sarah Ferguson no solo provocaron su divorcio, también marcaron el principio de la caída del príncipe Andrés, hoy sin títulos reales.

October 30, 2025 • 
Gabriela Santillán
infidelidad sarah ferguson.png

Si bien las fotos de 1992 sellaron su destino, también marcaron el inicio de una nueva etapa, tanto para ella como para el hombre que una vez fue su príncipe.

Getty Images

Durante muchos años Sarah Ferguson, (la exesposa de Andrés) fue una de las figuras de la realeza británica mas mediáticas y polémicas. Su historia que había comenzado como un cuento de hadas, terminó convertida en uno de los mayores escándalos de la monarquía.

El romance que flechó a la reina (y su inesperado desenlace)

Cuando “Fergie” se casó con Andrés en el año de 1986, el mundo la celebró como una bocanada de aire fresco dentro del rígido protocolo real. “Fergie” era una figura con personalidad divertida, espontánea y muy carismática. Sarah parecía tener todo para convertirse en la nueva favorita del público británico.

La distancia por los compromisos militares de Andrés y la presión mediática fueron los primeros obstáculos en el matrimonio. A inicios de los años 90, los rumores de infidelidad empezaron a crecer y el deterioro de la relación se volvió evidente ante la prensa.

sarah ferrguson boda principe andres.png

Con el paso del tiempo, su matrimonio comenzó a resquebrajarse.

Getty Images

Las fotos en topless que escandalizaron al mundo

En el mes de agosto del año 1992, unas imágenes captadas por paparazzi en Saint-Tropez dieron la vuelta al mundo: Sarah Ferguson fue fotografiada en topless mientras un empresario estadounidense, John Bryan, le besaba los pies. Las fotos, publicadas en tabloides británicos, fueron un auténtico terremoto mediático provocando la furia de la Reina Isabel.

En cuestión de días, Sarah fue desterrada del círculo real, y su matrimonio con Andrés de York se dio por terminado. Lo que había comenzado como una separación temporal se transformó en un divorcio definitivo en 1996. Sin embargo, la pareja, aún ya divorciada, seguía compartiendo piso, pues Sarah y Andrés vivieron juntos en el Royal Lodge durante 30 años después del divorcio. Sarah argumentó que la residencia era muy grande, por lo que era casi imposible cruzar camino con Andrés.

El principio de la caída del príncipe Andrés

Aunque en aquel momento el escándalo se centró en Sarah, con los años se demostraría que el príncipe Andrés tampoco estaba exento de controversias. Su relación con el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, así como sus negocios turbios, mancharon aún más su reputación.

divorcio sarah ferguson y andres.png

Irónicamente, la mujer que una vez fue señalada por haber avergonzado a la corona, ha logrado mantenerse cerca de la familia y del propio Andrés, con quien conserva una relación amistosa y de apoyo mutuo.

Getty Images

Hoy, Andrés de York ha sido despojado de sus títulos y honores militares, apartado por completo de la vida pública de la realeza.

Sarah Ferguson, de villana a sobreviviente real

A más de tres décadas del escándalo, Sarah Ferguson ha sabido reinventarse. Se convirtió en escritora, conferencista y una figura mediática querida por el pueblo británico. Hoy vive alejada del drama real, pero su nombre sigue siendo sinónimo de resiliencia dentro de una monarquía marcada por los escándalos.

