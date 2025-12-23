¿Cómo nacieron las tarjetas navideñas reales? 5 postales memorables que incluyen a Kate Middleton y la princesa Diana

Las tarjetas navideñas se han convertido en una tradición anual en la familia real británica. Estos elementos hoy en día forman parte esencial de las celebraciones decembrinas; desde principios del siglo XX, estas han servido, no solo como mensajeras de buenos deseos, sino también como una poderosa herramienta simbólica. En tiempo de guerra fueron vitales para acompañar a la nación; en la actualidad refuerzan la cercanía con el público, aunque su verdadero valor radica en su forma de dejar una huella sobre cada etapa histórica de la monarquía.

A través de ellas, la realeza ha mostrado resiliencia, unidad y, desde hace unos años, una etapa más humana e íntima. Acompáñanos a dar un breve repaso por las 5 postales navideñas más memorables de la familia real, entre ellas las compartidas con Kate Middleton y la princesa Diana.

1914: El rey Jorge V y la reina María envían un mensaje en medio de la guerra

Una de las primeras postales navideñas reales con impacto histórico por su testimonio del tiempo pertenece al lejano año de 1914. El rey Jorge y la reina María enviaron tarjetas de buenos deseos a los soldados británicos que combatían en el frente durante la Primera Guerra Mundial. Más que una imagen familiar, la tarjeta, escrita a puño y letra, ofrecía un mensaje lleno de esperanza: “Con nuestros mejores deseos para Navidad 1914” Que Dios te proteja y te traiga sano y salvo a casa”, se leía en las postales que incluían dos fotos en individuales de cada rey.

Tarjeta Navideña 1914. Getty Images

1939: Las jóvenes Isabel y Margarita desean un feliz año

En 1939, otro conflicto mundial azotó al mundo. La Segunda Guerra Mundial tenía apenas unos meses de haber comenzado y la fotografía navideña de las jóvenes princesas Isabel y Margarita llegaba al pueblo como señal de esperanza.

Vestidas a juego, las hermanas posaron frente a la lente del fotógrafo Marcus Adams, quien retrató a las hijas del rey Jorge VI de forma cuidadosa, transmitiendo calma e inocencia en una sola imagen. La postal se acompañó de un mensaje formado por las princesas: “Con nuestros mejores deseos para Navidad. De la princesa Elizabeth y la princesa Margarita Rose”.

Las princesas fueron protagonistas de la la tarjeta navideña de 1939. Getty

1942: La princesa Isabel apoya al ejército británico

Tres años más tarde, en 1942, la futura reina Isabel II protagonizó la postal navideña de aquel año. La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo y, como futura heredera, era importante que saliera a alentar al ejército que protegía la nación que un día ella reinaría.

La imagen de aquella postal fue capturada por Cecil Beaton; en ella, la princesa enviaba un mensaje muy cálido: “Es un gran honor y privilegio haber sido nombrado coronel de la Guardia de Granaderos, y haré todo lo que esté a mi alcance para defender y fomentar las grandes tradiciones del regimiento que ya he aprendido a amar.”

Tarjeta navideña 1942. Getty Images

1991: Diana y Carlos envían la postal de su última Navidad

La tarjeta navideña de 1991 del entonces príncipe Carlos y la princesa Diana ocupa un lugar especial en la memoria colectiva. Esta fue la última postal navideña que se hizo en familia antes de la separación de los príncipes de Gales. En ella Diana aparece junto a Carlos y sus hijos, William y Harry, en una banca de cemento al interior del palacio. La princesa posa con un atuendo en rojo y falda azul mientras que los príncipes combinaron sus atuendos con el de ella.

2024: Los príncipes de Gales envían su mensaje en un año de salud complicado

La postal navideña de los príncipes William y Kate de 2024 adquirió un significado muy especial luego de que en marzo de ese año, a través de un video, la princesa hiciera público su diagnóstico de cáncer. La imagen, obtenida de un video que los príncipes de Gales compartieron en sus redes, mostraba a William y Kate compartiendo un momento cariñoso y divertido con sus tres hijos pequeños.

A lo largo de más de un siglo, las tarjetas navideñas reales han evolucionado junto con el paso del tiempo. Desde mensajes de apoyo en tiempos difíciles hasta retratos familiares que marcaron épocas, las postales, más que un mensaje de amor y paz, han sido documentos del paso del tiempo. Hoy, estos materiales históricos no solo han permitido a la humanidad tener un vistazo al mundo de décadas pasadas, sino también de momentos como el padecimiento de Kate Middleton, o la última postal de la princesa Diana.