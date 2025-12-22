Suscríbete
¿Por qué Olivia Rodrigo y Louis Partridge se separaron después de dos años juntos?

Después de dos años juntos, Olivia Rodrigo y Louis Partridge se separan, una noticia que tomó por sorpresa a muchos fans que seguían de cerca su historia.

Diciembre 21, 2025 
Karen Luna
Celebrity Sightings At Wimbledon 2025 - Day 3

Olivia Rodrigo y Louis Partridge se separan después de dos años juntos

Getty Images

Después de haber sido una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo en los últimos años, Olivia Rodrigo y Louis Partridge habrían terminado su relación, según informes publicados en medios internacionales. La noticia se conoció a pocos días de que termine 2025 y llegó prácticamente de sorpresa para muchos fans que seguían cada paso de este romance.

Una separación que tomó por sorpresa

De acuerdo con lo que reportan varios portales de entretenimiento, la cantante estadounidense y el actor británico, ambos de 22 años, habrían decidido poner fin a su relación amorosa después de aproximadamente dos años juntos.

Aunque ninguno de los dos ha hecho un anuncio oficial en redes sociales o a través de sus representantes, la información proviene de medios como Page Six y The Sun, que señalan que la pareja se habría separado “hace unas semanas”, antes incluso de que saliera la noticia a la luz pública.

Al parecer, no ha sido un proceso sencillo para ninguno de los dos, pues una fuente cercana citada por los medios explicó que no han sido “las semanas más fáciles” y que decidieron que era mejor tomar caminos distintos por ahora.

Reacciones personales y apoyo de amigos

Según lo que ha trascendido, Olivia fue vista emocional en una fiesta navideña en Londres, lo que generó especulación entre los presentes y también en las redes sociales. Amigos cercanos a la cantante se habrían volcado en apoyarla en estos días difíciles.

Por su parte, fuentes cercanas no han ofrecido detalles adicionales sobre cómo se sienten Louis o Olivia respecto a la decisión, y sus equipos no han comentado oficialmente sobre la ruptura.

Una historia que quedará en la memoria

La relación comenzó a finales de 2023, cuando fueron vistos juntos por primera vez y desde entonces se les vio apoyándose mutuamente en eventos importantes, como alfombras rojas y premiaciones, y en momentos clave de sus carreras.

Aunque su romance parece haber llegado a su fin, muchos fans recuerdan con cariño los momentos compartidos y están atentos a cualquier comunicado oficial que Olivia o Louis puedan dar sobre esta etapa de sus vidas. Hasta entonces, lo importante es recordar que, detrás de los titulares y las fotos, hay dos jóvenes artistas que están creciendo, aprendiendo y enfrentando cambios personales con toda la humanidad que eso implica.

Karen Luna
