El príncipe William recuerda a la princesa Diana con una tierna e inédita foto navideña

A tan solo unos días de celebrar Navidad, el príncipe William protagonizó un evento cargado de nostalgia y emoción al rendir homenaje a su madre, la princesa Diana, con una fotografía inédita que rápidamente conmovió a los seguidores de la realeza.

El recuerdo no llegó a las redes del príncipe solo como una postal, sino también de la mano de un evento que llenaría de orgullo a la fallecida princesa Diana. William, en compañía de su hijo mayor, el príncipe George, acudieron a una jornada de voluntariado en una organización benéfica que marcó profundamente su infancia.

William recuerda su tiempo con la princesa Diana

El pasado 20 de diciembre, el príncipe William visitó la organización benéfica Passage Charity, dedicada a combatir la falta de vivienda mediante programas de prevención, apoyo habitacional y bancos de alimentos. Este espacio no es un lugar nuevo para él, pues en 1993, la princesa Diana lo llevó por primera vez cuando él solo era un niño.

En un guion de homenaje a la princesa y su legado, en esta ocasión William decidió regresar, pero en esta ocasión siendo él acompañado por su propio hijo mayor, quien además de acompañar a su padre, participó en la elaboración de un almuerzo navideño.

El príncipe William comparte una foto emotiva en compañía de la princesa Diana

Además de imágenes del evento y videos donde se puede ver de cerca la dinámica de la visita del pequeño George y su padre, el príncipe William, la cuenta oficial de los príncipes de Gales en Instagram decidió postear una fotografía de la princesa Diana durante su visita a Passage Charity en diciembre de 1993. En la foto se puede apreciar a la princesa Diana colaborando con los chefs, vestida en un atuendo azul marino de blazer y falda, con una blusa con estampado color verde.

El príncipe acompañó la postal con una fotografía de él y su hijo 32 años después en el mismo lugar que él y su madre posaron en 1993.

El príncipe George, el nuevo eslabón en la tradición familiar

Durante la jornada, el pequeño príncipe colaboró activamente en la cocina. De la mano del chef Claudette, George preparó el famoso pudín de Yorkshire para el tradicional banquete inglés.

Esta no es la primera vez que William recuerda el impacto que los eventos benéficos a los que acompañó a su madre tuvieron en él. En diversas ocasiones, el príncipe ha reconocido que aquellas experiencias le dejaron comprender la importancia de tratar a todas las personas con dignidad, respeto y amabilidad, en especial a aquellos que atraviesan momentos de vulnerabilidad.

A tan solo unos días de celebrar Navidad, el homenaje del príncipe William a la princesa Diana nos deja claro que el legado de su madre sigue vivo, no solo en sus recuerdos, sino también en las acciones que lo han llevado a continuar con su labor humanitaria y compromiso social, la cual es muy evidente que William ha transmitido a sus hijos.