¿Por qué Kate Middleton se hizo una cirugía en el abdomen? La pista que reveló el Palacio de Kensington

Kate Middleton fue ingresada al hospital The London Clinic, ubicado cerca del Regent’s Park en Londres, para someterse a una cirugía abdominal, según informó el Palacio de Kensington la mañana de este miércoles.

Se anunció que el procedimiento quirúrgico fue todo un éxito, aunque la princesa de Gales y esposa del príncipe Guillermo deberá posponer sus compromisos reales mientras se recupera durante los próximos días.

Ante esta situación que ha causado preocupación entre los seguidores de la Familia Real Británica, sobre todo después del anuncio de que el rey Carlos III también visitará al médico la próxima semana, muchos se preguntan: ¿por qué Middleton tuvo que ser operada en el abdomen?

El Palacio dio una pista, y al menos podemos estar más tranquilos al saberlo.

Kate Middleton no tiene problemas cancerígenos

El portal de la BBC anunció que Kate, de 42 años, visitó al médico el martes para someterse al tratamiento y ahora está descansando para recuperarse.

Aunque la Familia Real es cautelosa al compartir información sobre la salud de los miembros de la realeza, dijeron a la BBC y a The Telegraph que la princesa de Gales no tiene problemas cancerígenos, descartando así un padecimiento grave. Además, se explicó que la visita al médico fue “planificada”, por lo que no resultó en una emergencia de salud.

El comunicado oficial de la hispitalización de Kate Middleton. (Instagram)

De acuerdo con el Centro Médico de la Universidad de Tennessee, las cirugías abdominales pueden llevarse a cabo por diversas razones, como la extirpación del apéndice, una cirugía en la vesícula biliar, la reparación de una hernia o la eliminación de tumores.

No obstante, no se ofrecieron más detalles al respecto a petición de la princesa, quien prefiere que su información médica personal permanezca privada.

“Ella espera que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad posible para sus hijos”, señaló el Palacio.

¿Cuál es el estado de salud de Kate Middleton?

Kate Middleton estará en observación en el hospital durante las dos semanas siguientes y se espera que se retire de sus funciones hasta por 3 meses.

La Familia Real Británica compartirá más información “significativa” cuando ocurra un avance en la salud de Middleton. Mientras tanto, la princesa de Gales descansará en su habitación en The London Clinic, que se describe como el hospital privado más grande de Londres. Mira el mapa de su ubicación a continuación: