Así es “Explore Your Story”, la campaña que conecta moda y literatura.

Coach presentó “Explore Your Story” Primavera 2026, una campaña que nace de escuchar a la Generación Z en distintas partes del mundo. Lo que descubrieron es que vivimos pegados al contenido rápido, pero estamos regresando a los libros para entender quiénes somos. Sí, en pleno 2026, los libros vuelven a ser cool, pero no como estética, sino como refugio.

La Tabby ahora cuenta historias (literalmente)

La protagonista sigue siendo la icónica Tabby, uno de los diseños más reconocibles de la marca, que esta temporada llega con book charms con mini libros completamente legibles. No son simples adornos, sino pequeñas ediciones reales que puedes abrir y leer.

Entre los títulos seleccionados (en colaboración con consumidores Gen Z) están Sense and Sensibility de Jane Austen, I Know Why the Caged Bird Singsde Maya Angelou, I’ll Give You the Sun de Jandy Nelson y The Forest of Wool and Steel de Natsu Miyashita. Todos hablan, de alguna forma, de identidad, sensibilidad y autoexpresión. ¡Eso no es casualidad!

Generación Z: menos filtros, más narrativa propia

Joon Silverstein, Chief Marketing Officer de Coach, explicó que uno de los hallazgos más fuertes al escuchar a jóvenes globalmente fue que contar historias es clave para entender quiénes son y en quiénes se están convirtiendo.

En medio de la sobrecarga digital, muchos describen la lectura como una forma de desacelerar y pertenecer. Justo ahí entra el mensaje central de la marca: The Courage to Be Real.

Las protagonistas que dan vida a la campaña

Las películas de campaña, dirigidas por Marcus Ibanez y fotografiadas por Elaine Constantine, reúnen a figuras que representan distintas disciplinas: Elle Fanning, Storm Reid, la artista coreana Jeon So-yeon (SOYEON), la japonesa Lilas Ikuta, la estrella de la WNBA Paige Bueckers y la cantante china Shan Yichun.

Cada una aparece leyendo mientras el entorno cambia, como si las historias tuvieran el poder de transformar la realidad y honestamente, ¿no lo tienen?

La campaña incluye colaboraciones con Penguin Random House, editoriales independientes en Asia, plataformas como Bilibili y la WNBA, además de experiencias en campus universitarios con el Coach Tabby Tour. En un mundo donde todo parece fragmentado, llevar una bolsa que también lleva una historia se siente poderoso

