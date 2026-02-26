¡Al estilo Bridgerton! Así usan los guantes Lady Di y Kate Middleton

Con el éxito de la serie de Netflix Bridgerton, que ha puesto de nuevo en el centro la estética de la Regencia inglesa, popularizada hoy como Regencycore, los vestidos de corte imperio en tonos pastel y las mangas abullonadas se han convertido en protagonistas.

Sin embargo, más allá de los diseños etéreos y románticos, hay un accesorio que también ha captado todas las miradas: los guantes, que para la aristocracia inglesa, han sido símbolo de elegancia, protocolo y hasta sutil seducción.

Kate Middleton ha retomado el uso de guantes en actos oficiales, siguiendo una tradición que también marcaron la princesa Diana y la reina Isabel II, quien los convirtió en sello distintivo de su estilo y se hizo fiel a una marca en particular.

Cornelia James, la historia detrás de la diseñadora de guantes más famosa del Reino Unido

Nacida en 1917, la diseñadora Cornelia James estudió arte y diseño en Viena antes de llegar a Inglaterra como refugiada en 1939, con una maleta llena de telas y bocetos de sus impecables guantes.

Tras la Segunda Guerra Mundial, en medio de la austeridad post-racionamiento, sus guantes de cuero de colores vivos se convirtieron en un imprescindible de moda, que incluso la llevó a ser conocida como “la reina del color de Inglaterra”.

En 1947, Norman Hartnell, modista de la reina Isabel, consorte de Jorge VI, se acercó a James con una petición, la creación de guantes para el atuendo de “despedida” de la princesa Isabel tras su matrimonio con el príncipe Felipe.

A la futura reina debió gustarle los guantes porque sus diseños se convirtieron en sus favoritos y años después, en 1979, le otorgó a Cornelia James una Orden Real, considerándola una marca con aprobación real.

James falleció en 1999, pero su hija Genevieve James dirige ahora el negocio.

La firma de Cornelia James habla del impacto de sus guantes artesanales en la Familia Real

La hija de Cornelia, Genevieve, reveló en entrevista para Town & Country el orgullo que siente la firma por haber sido la favorita de la reina Isabel.

“El movimiento de la mano enguantada de blanco casi simbolizaba a la difunta Reina, y fue maravilloso saber que el guante blanco era muy a menudo uno de los nuestros”.

También habló sobre el gusto de Kate por sus guantes: “Es genial ver a la Princesa de Gales con nuestros guantes. En una época más informal, no hay forma más fácil de añadir un toque de formalidad para demostrar que has hecho un esfuerzo. Estamos encantados de nuevo”.

Desde entonces, la Princesa de Gales ha llevado al menos siete pares diferentes de guantes Cornelia James en actos públicos, lo que la convierte en una clienta muy fiel, a los diseños exclusivos, pues cada par se hace de forma artesanal.

¡Al estilo Bridgerton! Así usan los guantes Lady Di y Kate Middleton Chris Jackson/Getty Images

“No estamos interesados en la producción en masa. Cada par debe hacerse con orgullo, sabiendo que alguien se sentirá mejor por estar bien enguantado”, cuenta la firma.

