Kate Moss reinventa la sensualidad a los 60+ con el vestido de escote profundo y silueta entallada que rejuvenece con elegancia

Este 27 de febrero se celebró el debut oficial de Demna en Gucci durante la Milan Fashion Week 2026, donde apostó por la sobriedad en lugar de los grandes espectáculos, para presentar la colección Otoño-Invierno-2026.

La colección cerró con una imagen contundente e inesperada: Kate Moss desfilando con un vestido que simbolizó el nuevo rumbo estético de la firma y marcó un claro cambio de lenguaje creativo.

Kate Moss deslumbra con el vestido de escote profundo y silueta entallada en la pasarela de Gucci GW26

Kate Moss regresó a las pasarelas de manera triunfal, para lucir un vestido columna ceñido, ajustado de manera continua del cuello al tobillo, cubierto de un delicado glitter que se movía con fluidez y sin estructuras visibles.

El diseño, que parecía adherido al cuerpo, destacaba por su profundo escote en U en la espalda hasta la zona lumbar, pero con una elegancia etérea que resulta favorecedora a cualquier edad.

Sin adornos ni cortes innecesarios, el protagonismo recaía en la silueta y en la forma en que la luz recorría el tejido. Desde atrás, el look sugería un guiño directo a los años 90 con la aparición de un G-string (tanga) con logo GG integrado en el diseño, una mezcla entre sensualidad clásica y estética contemporánea, resaltando ligereza, movimiento y brillo.

Por otra parte, el look de Kate jugó un papel fundamental en el look, con una textura ligera y movimiento sutil, lo que le dio una vibra sofisticada pero sin artificios.

Las claves del desfile Gucci GW26

El desfile cerró con “Tu sì ’na cosa grande” de Ornella Vanoni, una elección que aportó un aire romántico con una atmósfera italiana y elegante, lejos de lo industrial o distópico, mientras Kate Moss desfiló con paso sereno, dejando que el vestido hablara por sí solo.

Si este desfile marca el inicio de Demna en Gucci, su propuesta es clara: la silueta del cuerpo vuelve a ser el protagonista.

