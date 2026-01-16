Suscríbete
Kate Moss celebra los 52 años con el tinte rubio que más rejuvenece a los 40 y 50

Si estás buscando un tinte que rejuvenezca sin esfuerzo a los 40 o 50, el rubio de Kate Moss sigue siendo una apuesta ganadora.

Enero 16, 2026 • 
Karen Luna
Saint Laurent : Photocall - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2024-2025

Kate Moss celebra los 52 años con el tinte rubio que más rejuvenece a los 40 y 50

Getty Images

Kate Moss acaba de cumplir 52 años, fiel a su estilo effortless, lo celebró con su icónico tinte rubio, ese que no intenta verse perfecto, pero que sigue siendo uno de los más rejuvenecedores para mujeres de 40 y 50. Y sí, una vez más nos recuerda que menos es más… incluso cuando hablamos de color de pelo.

El rubio de Kate Moss que no pasa de moda

Si algo ha caracterizado a Kate Moss desde los años 90 es su estética natural, ligeramente despeinada y cero rígida. Su rubio no es platinado ni ultra frío, tampoco uniforme. Se trata de un tono beige cálido, con matices dorados suaves y raíces ligeramente más oscuras, que aporta luz al rostro sin endurecer las facciones.

Este tipo de rubio es clave para verse más joven porque evita el contraste extremo, algo que suele marcar líneas de expresión. En lugar de eso, suaviza la piel, ilumina la mirada y crea un efecto “buena cara” inmediato, incluso sin maquillaje.

¿Por qué este tinte rejuvenece a los 40 y 50?

A partir de los 40, el pelo pierde densidad y la piel cambia de tono. Los rubios muy claros o ceniza pueden resultar demasiado duros, mientras que los tonos muy oscuros suelen endurecer las facciones. El rubio de Kate Moss funciona porque:

  • Aporta luminosidad sin exagerar
  • Se adapta al tono natural del cabello
  • Disimula canas sin necesidad de retoques constantes
  • Da un efecto fresco y relajado, nada forzado
Stella McCartney: Outside Arrivals - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2025-2026

Si algo ha caracterizado a Kate Moss desde los años 90 es su estética natural, ligeramente despeinada y cero rígida.

Getty Images

Cómo pedir el rubio de Kate Moss en el salón

Si quieres inspirarte en su look, no se trata de copiar exactamente el color, sino de adaptarlo a tu tono de piel. Pide un rubio beige o arena, con reflejos cálidos y raíces naturales. La clave está en que el color no se vea recién pintado, sino vivido.

Un buen colorista sabrá que este tinte se trabaja mejor con mechas suaves y difuminadas, evitando líneas marcadas. El resultado; un pelo con movimiento, profundidad, además un aire muy parisino (aunque Kate sea británica).

Celebrar sus 52 años con este look no es casualidad, Kate Moss nos demuestra que no hace falta cambiar radicalmente para verse bien con el paso del tiempo. Su rubio es un recordatorio de que envejecer con estilo también es elegir lo que te hace sentir cómoda, segura y auténtica.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
