FW26 de Gucci: De Kate Moss a Demi Moore, los cortes de pelo que toda mujer de 50 y 60 debe usar.

Si hay algo que nos ha dejado claro 2026 es que el cabello es una expresión de tu personalidad, sin importar la edad. Las tendencias vistas en pasarelas, street style y en mujeres icónicas como Demi Moore y Kate Moss reflejan que, más allá de la moda, lo que más importa es cómo te hace sentir tu look cada mañana.

Este año las pasarelas y las revistas especializadas coinciden en algo: el pelo con forma y movimiento es tendencia absoluta, y eso incluye cortes versátiles como el bob y el shag que han dominado el diálogo de belleza en 2026.

El regreso del bob con actitud moderna

En eventos recientes, como la presentación de la temporada FW26, Demi Moore llamó la atención con un bob elegante y de acabado wet-look, una versión renovada y actual del clásico que combina textura con movimiento. Este bob, corto hasta la mandíbula y con un brillo natural, aporta un aire contemporáneo sin esfuerzo, ideal si quieres un corte que se vea pulido incluso con estilos cotidianos.

Este tipo de bob se alinea con las tendencias generales de 2026, donde el bob evoluciona hacia versiones más suaves y movibles, sin esa rigidez que lo hacía ver demasiado estructurado. Expertos lo describen como una mezcla equilibrada entre forma y libertad de movimiento.

Para mujeres de 50 y 60 años, un bob bien cortado puede ser una excelente opción porque:

Abre el rostro y suaviza las facciones , ideal si quieres un look elegante sin esfuerzos diarios.

, ideal si quieres un look elegante sin esfuerzos diarios. Funciona con múltiples texturas de cabello —liso, ondulado o ligeramente crespo— si se adapta con capas sutiles.

—liso, ondulado o ligeramente crespo— si se adapta con capas sutiles. Da una sensación de renovación, sin sentir que dejaste atrás tu estilo personal.

El shag: textura, movimiento y actitud

Si el bob apuesta por líneas más definidas, el shag moderno celebra la textura y el movimiento natural del pelo. Este corte con capas en distintos niveles (inspirado en la estética setentera pero adaptado a la actualidad) está volviendo con fuerza este año.

A diferencia de versiones muy rebelde del pasado, el shag 2026 se presenta más refinado con capas suaves que generan volumen, enmarcan el rostro y dan un “efecto viva” a la melena sin exagerar. Para mujeres mayores de 50, esto puede ser maravilloso si quieres un corte con energía, pero sin que parezca demasiado juvenil o desordenado.

El punto aquí es que este estilo celebra tu textura natural y le da personalidad a tu look sin sentir que tienes que peinarlo excesivamente cada día.

Si te gusta un acabado más estructurado y elegante, el bob pulido puede ser tu aliado. Si, por el contrario, prefieres una melena con movimiento o más espontáneo, el shag puede ser tu mejor elección. Lo importante es que tu corte te haga sentir bien, auténtica y lista para conquistar cada día con estilo.

