Demi Moore y su look negro en Gucci GW26: elegancia, delgadez y nostalgia Y2K

Con un look estilo “Matrix”, Demi Moore acaparó miradas a su llegada al FW26 de Gucci al estrenar una melena bob impecable y sumamente favorecedora.

Febrero 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
Captura de pantalla 2026-02-27 a la(s) 10.00.29 a.m..png

FW26 de Gucci: De Kate Moss a Demi Moore, los cortes de pelo que toda mujer de 50 y 60 debe usar.

Getty Images

Este 27 de febrero, Demi Moore asistió al Gucci FW26 Fashion Show en Milán, donde el director creativo, Denma, hace su gran debut, presentando la colección Otoño-Invierno 2026 con una inspiración nostálgica Y2K.

Demi Moore, que ha sido una de las invitadas especiales al evento celebrado en el Palazzo Delle Scintille, ha sorprendido a su llegado con un estilismo monocromático en color negro y un nuevo corte de pelo.

Te podría interesar: Demi Moore le dice ‘sí’ al bob: 5 cortes de pelo rejuvenecedores y favorecedores a los 50+

Demi Moore y su look negro en Gucci GW26

A su llegada, Demi sorprendió con un look monocromático en color negro de piel de inspiración “Matrix”, con su inseparable perrito Pilaf en brazos, y luciendo una melena corta estilo bobo que enmarca su rostro.

Con más de 60 años, la protagonista de ‘La Sustancia’ deja claro que la estética Y2K está de regreso y es la más favorecedora para lucir una imagen mucho más moderna, elegante y sofisticada a cualquier edad, su look combinó chaqueta de cuero y pantalones negros ajustados, reforzando una silueta estilizada y contemporánea, mientras mantenía una actitud sofisticada y atrevida.

Sin embargo, más allá de su conjunto en piel, lo que más llamó la atención fue su nuevo corte de pelo bob desfilado, el estilista, Dimitris Giannetos lo peinó con un estilo “wet-look” que da textura y movimiento, aportando un acabado sofisticado y con una vibra futurista que combinaba a perfección con la pasarela.

Al llevarlo por debajo de la mandíbula y la posición de las capas ayudan a resaltar sus pómulos y mandíbula, lo que da mayor presencia a sus facciones.

La colección de Gucci GW26 con su estética Y2K

La colección Gucci Otoño–Invierno 2026 marca una etapa de transición creativa para la firma italiana, combinando elementos de su archivo histórico con una visión contemporánea, con una propuesta que destaca por siluetas limpias, sastrería impecable y una estética que evoca la nostalgia Y2K de forma sutil y sofisticada, sin recurrir a interpretaciones literales.

El negro domina como eje cromático, acompañado de grises profundos y destellos metálicos que aportan dramatismo, y las estructuras marcadas con hombros definidos, cinturas ceñidas y largos estratégicos, estilizan la figura y proyectan una elegancia poderosa.

Melisa Velázquez
