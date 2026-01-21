Demi Moore le dice ‘sí’ al bob: 5 cortes de pelo rejuvenecedores y favorecedores a los 50+

Demi Moore siempre se ha caracterizado por ser un referente en el campo de la moda y la belleza. A lo largo de los años, su estilo ha inspirado a miles de mujeres a recrear looks, atuendos y cortes de pelo; su nueva imagen no es la excepción.

Recientemente, la actriz nos dejó ver su pelo corto como hacía muchos años no lo hacía, y aunque este estilo formó parte de su personaje en “Landman”, cuya segunda temporada acababa de finalizar, Demi puso en descanso por un momento su bella melena XL, apostando por un corte bob largo con el que no solo rejuveneció su imagen, sino que también nos sirvió de inspiración para apostar por un look nuevo. Si estás buscando opciones para apostar por un corte como el de Demi, revisa estilos de cortes de pelo rejuvenecedores de estilo bob que debes probar este año.

Bob texturizado

A finales de 2025, este ya se perfilaba como uno de los cortes de pelo que estarían ganando protagonismo a lo largo del 2026. El bob texturizado se caracteriza por contar, como su nombre lo indica, con textura en la zona de las puntas. Este efecto de grafilado hace que el rostro se perciba más joven y fresco, siendo un gran aliado para disimular líneas de expresión.

Emma Stone ha apostado por él recientemente en los Globos de Oro, conquistando la alfombra roja.

Bob italiano

Este corte se caracteriza por ir a la altura de la mandíbula o unos milímetros por debajo de ella, jugando con las puntas y su definición, llevándolas hacia adentro. El bob italiano aporta un aire elegante a todas aquellas que lo llevan, mientras que al mismo tiempo logra crear un efecto lifting sobre el rostro. Este estilo será tu gran aliado si eres amante de los estilos con inspiración minimalista.

Bob francés

Sinónimo de elegancia y sofisticación, este corte de pelo es el compañero ideal de aquellas que aman el estilo parisino, con toque desenfadado pero que no comprometa la elegancia de su imagen. Normalmente, suele caracterizarse por ser un corte bob corto, cuya longitud ronda entre las orejas y la mandíbula. Muchas mujeres apuestan por él con un flequillo para potenciar su efecto rejuvenecedor y ocultar líneas de expresión; sin embargo, por sí solo es un gran aliado para lucir más joven y fresca sin caer en excesos.

Corte lob

Este es el corte de pelo que Demi usó durante la segunda temporada de “Landman”, dejando claro que el lob es uno de los grandes aliados para rejuvenecer nuestras facciones, sin mencionar que es uno de los cortes más versátiles y favorecedores que existen. Su longitud suele alcanzar la clavícula y esta estructura láctea lo ayuda a estilizar zonas como el cuello, logrando que nuestro rostro proyecte una imagen más refinada y elegante.

Si lo tuyo no es cortarte el pelo y quieres mantener cierta longitud en tu melena, este corte es el perfecto para ti.

Corte bixie

Este estilo es una mezcla entre el bob y el pixie, y aunque para muchas es un estilo arriesgado, gracias a su longitud, para otras se ha convertido en una herramienta de estilo que ayuda a rejuvenecer la imagen y transmitir mayor frescura en nuestro rostro. Este corte se caracteriza por contar con una estructura corta en donde capas de diverso tamaño juegan sobre la coronilla para aportar el volumen necesario que nos ayude a enmarcar las facciones y lucir un rostro más delicado.

El nuevo look de Demi Moore, que pertenece a su personaje en la serie “Landman”, es la señal que necesitabas para ir al salón de belleza a pedirle a tu estilista de cabecera uno de los cortes de pelo de estilo bob que estarán en tendencia este año y te ayudarán a rejuvenecer tu imagen incluso a los 50+.